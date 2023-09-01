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هل يأخذ الشباب دورهم الفاعل بتطوير الحياة الحزبية؟

9/1/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - قال سياسيون، إن تطوير الحياة الحزبية الأردنية وتوجيهها نحو تحقيق مبتغاها، يحتاج إلى المجهود الشبابي المتمثل بمشاركة الشباب الفعلية وانخراطهم بالأحزاب السياسية باعتبارهم الفئة الأقدر على إحداث التغير المنشود، والأكثر طاقة وحيوية وإيجابية.
وأضافوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التجربة الحزبية في المملكة؛ تتطلب اندماجاً شبابياً في هذه المنظومة، وتفاعلاً كبيراً لتصبح جزءاً من الحياة العامة التي تشكل فيها المؤسسات الحزبية ملاذاً للتعبير عن الآراء والحاجات والطموحات، ورسم ملامح المستقبل الذي يرتبط كلياً بهموم الشباب وقضاياهم ويحتاج إلى إرادتهم ومنحهم الدور الحقيقي في صنع القرار.
وقال عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، إنه مما لا شك فيه، أن الشباب في سياق المجتمع والدولة يعد الجوهر والطاقة والأساس لركائز التقدم والنمو والمحرك للتنمية الأكثر استفادة من عوائدها، حيث تعد هذه الفئة عنصراً رئيساً في قوة الدولة، خاصة وأنها تشكل الجزء الأكبر من العدد الكلي لمجموع السكان.
وأضاف، أن الاهتمام بالشباب، أصبح ضرورة من حيث التنشئة والثقافة السياسية والتركيز على تعزيز مشاركتهم وانخراطهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الاشتباك مع الشباب وفهم رغباتهم يحتاج إلى هياكل ومؤسسات سياسية تنموية تعي جيدا كيفية تسخير هذه الطاقات والاستفادة منها.
وأشار إلى أن التمكين السياسي للشباب أصبح ضرورة تشترك في تطبيقها كافة المؤسسات المعنية بالعمل الحزبي والمدني والمؤسسات العاملة مع الشباب والحكومة والجامعات والمدارس لضمان التوعية بالمساعي التي ترمي إليها هذه الرحلة المهمة في تاريخ الدولة الأردنية المتمثلة بخلق حالة سياسية أكثر انفتاحا، تكون الأحزاب فيها منارة للعمل السياسي وتساعد على توفير المساحة المناسبة والحاضنة الرئيسية للشباب، نحو صنع القيادات السياسية الشابة والمؤهلة والمدركة للمتطلبات التي تقتضيها المرحلة السياسية المقبلة.
وأكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الزيتونة الدكتورة رشا مبيضين، أن المشاركة الشبابية في الأحزاب السياسية تعد أحد عناصر القوى في بناء المستقبل الديمقراطي في الأردن، والمستند إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تفعيل دور الشباب سياسياً واجتماعياً وثقافياً وتمكينهم في شتى المجالات.
وأضافت، أن تمثيل الشباب في الأحزاب السياسية يعد ضرورة لضمان تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم في القرارات السياسية وتطوير مهاراتهم القيادية والتواصلية واتخاذ القرارات ضمن مبدأ العمل الجماعي وتوسيع شبكاتهم الاجتماعية وتحقيق التغيير الإيجابي في القضايا التي تلاقي اهتماما مشتركا ضمن فئتهم ومجتمعاتهم.
وبينت مبيضين، أن القوانين الناظمة للحياة الحزبية منحت الشباب فرصاً غير مسبوقة في الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل مستقبلهم السياسي، وأن ذلك يتطلب توفير حالة من الوعي الشبابي بأهميتهم وتغيير الصورة الذهنية عن الأحزاب والعمل السياسي بشكل عام وإدماجهم بطرق تضمن تكوين انتماء حزبي مبني على القناعات والاتجاهات وإقناعهم أن جميع القوانين المستحدثة راعت ضرورة مشاركتهم وأهمية دورهم الكبير والفاعل في العملية السياسية.
وأوضحت، أن الحوارات التي تستهدف الشباب تؤكد أن التخوف من دخول معترك العمل الحزبي والسياسي ما يزال يتواجد في العقلية الشبابية الأردنية، وأنه يجب تكثيف الرسائل الإعلامية نحو إزالة هذه الصورة الذهنية، ولا سيما عقب الضمانات التي تضمنتها بنود القوانين المتعلقة بالأحزاب والعمل العام والسياسي والتي نصّت ضمنا على حمايتهم من المساءلة.
بدورها، قالت الناشطة الحزبية الشابة شهد العدوان، إن هناك قيادات شابة بدأت تبرز فعلياً عقب منحها مساحة كبيرة في مضمون قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، حيث تقوم الأحزاب على إدماج الشباب وإقناعهم بالانتساب إليها وتمنحهم فرص تولي المراكز القيادية داخل المنظومة الحزبية، إيماناً منها بدورهم الكبير في تسويق الأفكار الحزبية والغايات والأهداف التي تسعى إليها.
وأشارت إلى أن الشباب يحتاج إلى منحه فرص أكبر في المشاركة بالأنشطة السياسية وإمداده بالمعرفة الكافية من قبل المؤسسات التي تعمل في هذه الإطار نحو الاستثمار الحقيقي بهذه الفئة التي تعد الداعم الرئيس لعملية التنمية المستدامة.-(بترا: رسمي خزاعلة)



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