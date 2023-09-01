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بن غفير يعتزم تقييد زيارة الأسرىالفلسطينيين

9/1/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






يوسي يهوشع 1/9/2023


أصدر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أمرا لمصلحة السجون يقضي بتقييد زيارات عائلات السجناء الأمنيين من المناطق لمرة في الشهرين بدلا من المرة في الشهر. هذا ما علمت به "يديعوت احرونوت".
يفترض بالأمر ان ينفذ ابتداء من يوم غد الأحد، ويدور الحديث عن نحو 1600 سجين من أصل نحو 5000 سجين أمني يستحقون زيارة العائلات من الضفة. وحسب مصادر في جهاز الأمن، فقد فعل بن غفير ذلك دون أن يجري تنسيقا مرتبا مع محافل الأمن وفي ظل اعتراض مأمورة السجون كيتي بيري التي حذرته من الآثار. في مصلحة السجون يرون في أمر الوزير "انزالا" غير مسؤول ويطالبون بإجراء بحث في الكابينت على كل تغيير في الشروط الاعتقالية للسجناء الأمنيين الذين هم كما هو معروف ذوو مكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني ويعتبرون مسألة متفجرة وحساسة.
منظمة الصليب الأحمر التي تنسق موضوع الزيارات الشهرية أعربت عن اعتراف قاطع بل وهددت بالتوجه إلى هيئات قضائية دولية اذا ما مست الشروط الاعتقالية للسجناء الأمنيين، بحيث اننا نشهد تسخينا إضافيا في الساحة السياسية من جهة بن غفير – وذلك بعد أن جر الأسبوع الماضي تنديدات من كل العالم في اعقاب التصريحات التي اطلقها عن حق حركة المواطنين اليهود في طرق المناطق الذي يفوق حق الفلسطينيين. ينضم هذا القرار إلى خطوة أخرى من طرف واحد اعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع وهي الغاء آلية الافراج الإداري للسجناء الأمنيين بسبب الاكتظاظ في منشآت الحبس في مصلحة السجون. وقد أثار القرار عليه انتقادا من جانب رئيس الشباك الذي ادعى بالمس بجهود الجهاز لإحباط المقاومة.
"سيشعل الميدان ويعرض حياة الانسان للخطر بهدف تحقيق شرعية جماهيرية"، قال مسؤول كبير في المنظومة. كما أنه لا يستبعد سيناريو تصعيد في أوساط السجناء الأمنيين في شكل اضطرابات في السجون، اعتداءات على الطاقم والاعلان عن اضراب شامل عن الطعام للسجناء – من شأنه أن يثقل على المستشفيات في إسرائيل وقد يؤدي الى شلها.
في حديث مع "يديعوت احرونوت" اكد الوزير بن غفير بانه رغم بانه أمر بتنفيذ تعليماته الا أنها لم تنفذ وفي مصلحة السجون خرجوا عنه في السنوات الأخيرة. وفي حديثه قال"هذه سياستي، في هذا الاطار أنا انتخبت، وانا سأنفذ"، قال، وكل قرار لي من شأنه أن يغيظ السجناء سأتخذه".



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