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الصحة العالمية تشيد بجهود الملك بمكافحة التدخين بالأردن

9/1/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعوة جلالته مؤخراً لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن، وخاصة بين الشباب.
وقال غيبريسوس، في تغريدة له، أمس، عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، إن منظمة الصحة العالمية ستستمر في تعاونها الوثيق مع الحكومة الأردنية لحماية صحة الشعب.
وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، عبّر كذلك عن تقديره للتوجيهات الملكية الأخيرة، التي حثّ فيها الحكومة على تصعيد الإجراءات لمكافحة انتشار التدخين في الأردن.
ودعا جلالة الملك، الأسبوع الماضي، الحكومة إلى إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة التدخين حماية للمجتمع، خاصة الطلبة في المدارس.
وأكد جلالته أن مواجهة خطر التدخين أولوية فالوضع الحالي ليس مقبولا، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.
ودعا جلالة الملك إلى تشديد الرقابة في الأماكن العامة لمكافحة التدخين، مؤكدا أن صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
ولفت جلالته إلى ضرورة تعزيز رسائل التوعية من مخاطر التدخين، حاثا الحكومة على تحديث البيانات والأرقام للوقوف على واقع الحال المرتبط بالتدخين.
ووفقاً للمسح الوطني التدريجي (STEPs) الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في الأردن، فإن 66.1 بالمائة من الذكور يدخنون التبغ، إضافة إلى 15.9 بالمائة يستخدمون السجائر الإلكترونية؛ ما يصنف الأردن ضمن قائمة الدول التي يوجد بها أعلى معدلات انتشار التدخين بين الذكور في العالم. -(بترا)



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