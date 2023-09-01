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حلم عجلوني.. منتجع علاجي بتصنيف عالمي

9/1/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون - طموحات ومقترحات يتم الحديث عنها، وتداولها في الأوساط العجلونية، حول مشاريع سياحية تنموية وتشغيلية كبيرة، من أبرزها المنتجع العلاجي، وهو أحد المشاريع المقترحة على الخريطة السياحية في عجلون، والمعروض ضمن الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة خلال الفترة القادمة.
هذا المقترح الذي يتمثل بإيجاد منتجع علاجي بتصنيف عالمي، وباستثمار ضخم يصل إلى زهاء 20 مليون دينار، بدأ يداعب مخيلة السكان، لما له من أهمية تنموية وتشغيلية، ويثير تساؤلاتهم حول ما يمكن أن تبذله الجهات المعنية من الجهود لتهيئة المناخ الملائم أمام المستثمرين لتحقيق هذا المشروع الرائد من نوعه على المستوى الوطني، والذي سيضع المحافظة على خريطة السياحة العلاجية المحلية والعربية والعالمية.
وكانت منصة "استثمر بالاردن" الالكترونية التي اطلقتها وزارة الاستثمار اقترحت مؤخرا مشروع منتجعا علاجيا في عجلون يقع على القمة الغربية الواقعة مقابل قلعة عجلون بحجم استثمار يصل الى 19.1 مليون دينار بعائد متوقع أن يتراوح بين 15 % و17 %.
ويؤكد ناشطون ومهتمون بالشأن السياحي أنه ورغم أن انواعا عديدة من السياحة في المحافظة أصبحت رائجة وتستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والسياح المحليين والعرب والأجانب، كالترفيهية والمغامرة والبيئية والدينية، إلا أن السياحة العلاجية لم تأخذ بعد نصيبها في هذا الجانب، على اعتبار ان عجلون لها خصوصية تميزها عن العديد من المحافظات في هذا الجانب.
وأكدوا أن المحافظة بدأت أولى خطواتها نحو السياحة العالمية مع تشغيل مشروع التلفريك، وستتعزز مع استكمال الفرص التنموية المرافقة للمشروع كقصر المؤتمرات وفنادق الدرجة الأولى، وطرح استثمارات جديدة وضخمة كالمراكز العلاجية، مبينين أن تعزيز أنواع السياحة المختلفة في المحافظة، يتطلب مراجعة وتعديل العديد من الاشتراطات والتعليمات وصفات استخدام الأراضي المتعلقة بتراخيص المشاريع السياحية،
لافتين إلى وجود زهاء 15 مشروعا سياحيا قائما ما تزال تنتظر ترخيصها، فيما يبلغ عدد المشاريع المرخصة 30 مشروعا.
وتشير أرقام مديرية السياحة إلى أن عدد الزوار لقلعة عجلون حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي تجاوز 300 ألف زائر، وبزيادة تتجاوز 150 ألفا مقارنة بالعام الماضي، في حين يصل أعداد زوار المحافظة إلى زهاء مليوني زائر سنويا.
ويقول الناشط والمتابع للشأن السياحي سليمان القضاة، إن عجلون ومع تشغيل مشروع التلفريك، ووجود مواقع أثرية بارزة كقلعة عجلون وموقع مار إلياس، بالإضافة للغابات والبيئة والطقس المعتدل، بدأت تضع أقدامها على خريطة السياحة العالمية، ما يستدعي من مختلف الجهات المزيد من الرعاية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في مختلف أنواع السياحة الترفيهية والدينية والثقافية والمغامرة، وخصوصا السياحة العلاجية لما تتمتع به المحافظة من بيئة ملائمة لهذا النوع من السياحة.
ويؤكد رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، أن انجاز فرص استثمارية كبرى، لاسيما في جانب السياحة العلاجية ستجعل عجلون على خريطة السياحة العالمية، معربا عن تفاؤله بسرعة إنحاز بعض الفرص الاستثمارية التي أدرجت على منصة "استثمر في الأردن" والتي أطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا، وشملت 5 فرص استثمارية، بحيث كان من بينها منتجع علاجي ضخم في المحافظة.
وبحسب وصف المشروع سيكون منتجع عجلون العلاجي من فئة الأربع نجوم، وهو متخصص في تقديم الرعاية والاهتمام للأفراد الذين يرغبون في اتباع نمط حياة صحي، فضلاً عن البرامج المصممة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن.
وبحسب المنصة يأتي إطلاق المشروع في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المنتجعات والوجهات العلاجية مع انتشارها المتنامي حول العالم، وهذا ما ينعكس إيجاباً على منتجع عجلون العلاجي وعلى الأردن بصفة عامة بوصفه وجهة بارزة للسياحة العلاجية والاستشفائية فيما يميز المشروع هو وجوده في منطقة غابات ومزارع غنية بالأشجار؛ مما يجعل من تلك المنطقة نقطة جذب مهمة للسياح المحليين والإقليميين، كما سيجذب المنتجع الزوار من مختلف المناطق وخاصة منطقة الخليج العربي، نظراً للمعالم الثقافية التي تمتاز بها المنطقة مقارنة بالمنتجعات الأخرى؛ مما سيعزز من قدرته التنافسية وتحقيقه للنجاح.
وفقا للمنصة سيستقطب المنتجع زواره من داخل الأردن وخارجه، إذ سيكون مجهزا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية ضمن منشأة يمتاز أفرادها بحسن الضيافة، كما سيقدم المنتجع مجموعة متنوعة من الحلول العلاجية المدعومة بأفضل ممارسات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى تجربة علاجية شاملة ومتكاملة.
وسيقدم المشروع خدمة الفحوصات الطبية، وفحوصات الصحة العامة، وتقييم اللياقة البدنية، والعلاجات، وخدمات إعادة التأهيل، ومن أهم هذه الخدمات العلاج بالتيار المتداخل والموجات فوق الصوتية التشخيصية والعلاج الطبيعي المائي وخدمات المنتجعات الصحية وتشمل التدليك، والعلاج بالليزر، والعديد من الخدمات الأخرى والعلاج الطبيعي والعلاج بطاقة الموجات الصادمة وتمارين العلاج الفيزيائي.
وحول تفاصيل المشروع، ستصل مساحة الأرض إلى 120 ألف متر مربع فيما يتوقع ان تصل القدرة الاستيعابية 150 غرفة، بحيث يكون المطلوب من المستثمر بهذا المشروع، تصميم المنتجع، وتمويله، وبناؤه، وتشغيله، وإدارته.
وتتمثل عوامل نجاح المشروع وفقا للمنصة بالنمو الاقتصادي وارتفاع نسبة الدخل ومعدل النمو السكاني وتدفق السياح من مختلف دول العالم الباحثين عن العلاج ولزيادة في معدل التحضر والتنوع الثقافي لدى الأشخاص المهتمين في هذا النوع من السياحة والتميز في تقديم الخدمات العلاجية وأسعار منافسة وموقع مثالي وإطلالة مميزة.
ويؤكد أصحاب مشاريع سياحية قائمة، حمزة شويات وتامر دويكات وسامي محاورة، إنه ورغم أهمية مشاريعهم الترفيهية والاستشفائية، وتكلفتها الطائلة، إلا أن زهاء 15 مشروعا ما يزال أصحابها، ورغم أخذهم الموافقات المبدئية غير قادرين على ترخيصها منذ سنوات لعدم تمكنهم من الحصول على الموافقات التنظيمية، لعدم ترسيم طرق، كما يشترطه مجلس التنظيم الأعلى، مطالبين بتعديل التعليمات واستثنائهم من هذا الاشتراط الذي يهدد مشاريعهم ويرتب عليهم مخاطر قانونية.
وأكدوا أن مشاريعهم السياحية المقامة في مناطق ذات تنظيم زراعي، وكلفتهم مئات آلاف الدنانير تستقبل الزوار بأعداد جيدة، وتشغل أيد عاملة، موضحين أنه في حال تغيير صفة استعمال الأراضي المقامة عليها المشاريع، من زراعي إلى استعمالات أخرى، فإن ذلك سيرتب عليهم مبالغ تقدر بآلاف الدنانير لترخيصها، نظرا لإنشائها على مساحات كبيرة.
وتؤكد مصادر مديرية سياحة المحافظة، أن السياحة العلاجية في المحافظة ما تزال متواضعة، رغم التنوع البيئي في المحافظة والذي يساعد على إنجاح هذا النوع من السياحة العلاجية.
وأوضحت أن ما تم طرحه مؤخرا من فرص استثمارية في مجال السياحة العلاجية، وفي حال تم انجازه خلال السنوات القادمة، فإن ذلك سيحقق نقلة أخرى للمحافظة نحو العالمية، لاسيما مع تشغيل التلفريك، واستكمال الفرص الاستثمارية المرافقة له خلال الفترة القادمة، مبينة أن زوار المحافظة، والمواقع الأثرية فيها، بدأ بالتزايد بشكل ملحوظ بعد تشغيل التلفريك، وبنسب تجاوزت الضعفين، ما سيشجع المستثمرين على تنفيذ تلك الفرص الاستثمارية الكبرى، خصوصا في حال إيجاد الحلول المناسبة من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملية ترخيص المشاريع السياحية.



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