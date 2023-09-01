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إنتاج الأعلاف محليا.. هل يدعم مزارع الأسماك وينقذها من الإغلاق؟

9/1/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي - تتجة مديرية الزراعة في لواء الغور الشمالي نحو تصنيع أعلاف مشاريع الاستزراع السمكي، وبيعها لأصحاب المشاريع بأسعار مناسبة، للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها بعد ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج.
وتأتي خطوة المديرية بعد أن لمست إغلاق مشاريع كانت مميزة بهذا المجال وتسريح الأيدي العاملة منها.
وقال المهندس الزراعي فارس المشرقي من مديرية زراعة اللواء، إن فكرة إنتاج الأعلاف في المنطقة جاءت بعد رصد حالات إغلاق لعدد من المشاريع التي كانت تمثل رافدا اقتصاديا لأصحابها ولأهالي الأغوار، مؤكدا أن تلك المشاريع كانت ناجحة واعتمدت على استغلال البرك الزراعية المتواجدة في المنطقة بتحويلها لبرك لتربية الاسماك، إلا أن ارتفاعا ملحوظا بأسعار الاعلاف دفع البعض إلى مغادرة المهنة.
واضاف المشرقي أن المديرية قامت بإعداد خطة محكمة بعد زيارة تلك المشاريع الريادية والاطلاع على واقع عملها، وسيجري العمل على دعمها وحصر انواع الاسماك لاختيار الاعلاف المناسبة لها.
وأشار المشرقي إلى أن المديرية تعتزم العمل على بيع الأعلاف من خلال نقاط بيع بشكل مباشر أو من خلال الأقساط وبأسعار تفضيلية تناسب اصحاب المشاريع بدلا من استيرادها من الخارج.
وأكد المشرقي أن عملية تصنيع أو انتاج الأعلاف ستكون مناسبة وضمن خطة زراعية وتحت اشراف كادر هندسي ذي خبرة في هذا المجال.
المزارع محمد البشتاوي من منطقة المنشية بلواء الغور الشمالي، والذي يمتلك مشروعا لتربية الأسماك، يقول إن من أكثر المعيقات التي تواجه اصحاب المشاريع في هذا المجال تأمين مدخلات الانتاج وعلى رأسها الاعلاف.
وبين البشتاوي الذي يعمل لديه عدد من العمال، أن مشاريع تربية الأسماك ضرورية بالمنطقة وهي توفر دخلا ثابتا للعديد من الأسر غير أنها تحتاج لمثل هذا الدعم من قبل مديرية زراعة اللواء لضمان استمرارها وتجاوزها التحديات.
ولفت الى أن ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بمشاريع الاستزراع السمكي، أضر بالقطاع، مشيدا بخطوة مديرية الزراعة وتواصلها مؤخرا مع اصحاب المشاريع من أجل تقديم الدعم الممكن لهم.
وبين البشتاوي أن المزارعين يعتبرون مشاريع الاستزراع السمكي من أهم المشاريع التي اقيمت باللواء، والتي وفرت فرص عمل لشبان متعطلين، وتعتبر مشاريع متعدد الفوائد، وتعود بالنفع على المزارعين والأهالي في المنطقة.
وعن فوائد المشاريع، قال البشتاوي "تفتقر منطقتنا بأكملها لمصدر أو أماكن لبيع الأسماك، لكن هذا المشاريع وفرت هذه السلعة باستمرار، إضافة إلى أن ذلك ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي النباتي في المنطقة، فالمياه التي تتم تربية الأسماك فيها تعتبر غنية بالمعادن التي تحتاجها النباتات، وعند استخدامها للري تحسّن إنتاجية النبتة وجودة ثمارها بشكل ملحوظ، ما يحسن من فرص تسويقها بأسعار ممتازة".
وقال المزارع محمد الرياحنة "قبل سنوات كان لنا تجربة في هذا المجال، ومن خلال التجربة لاحظنا أن إنتاجية محاصيلنا ازدادت بشكل كبير وتحسنت جودتها، وهو ما دفعنا للاستمرار والتوسع بهذه المشاريع، ونسعى للاستمرار فيها وجعله مشاريع مستدامة في المنطقة".
بدوره أوضح مدير المشاريع في اتحاد لجان العمل الزراعي، ابراهيم الحوراني أن هذه المشاريع تأتي استكمالا وإعادة لمشروع بدأ في المنطقة في العام 2012، حيث تمت إقامة ثلاث برك معدنية بسعة 400 متر مكعب لكل منها ويستخدمها المزارعون في تجميع حصصهم من المياه واستغلالها عند حاجتها، وتخدم كل واحدة عشرة مزارعين.
وأكد أن لجان العمل الزراعي ارتأت تطوير الفكرة بحيث تصبح هذه البرك متعددة الاستخدام لتحقيق عدة فوائد وفقا لما تحتاجه المنطقة، فتم استقدام مشروع لتربية الأسماك، وبالتالي أصبحت البرك تستخدم لتربية الأسماك وري المزروعات من نفس المياه عند تبديلها.
ونوه الحوراني إلى أن المياه تعتبر ذات فائدة كبيرة للمزروعات نظرا لاحتوائها على مغذيات عضوية ناتجة عن مخلفات الأسماك، وبالتالي تساهم في توفير أثمان الأسمدة على المزارعين وتقليل المبالغ المدفوعة لهذه الأغراض.
وعن أهمية هذه المشاريع لمناطق الأغوار، أكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي أنها تساهم في توفير مصدر غذائي تفتقر له المنطقة وتغطية احتياج السوق المحلي له، فمناطق الأغوار تخلو تقريبا من متاجر الأسماك، إضافة إلى فوائد جمة على الإنتاج الزراعي النباتي الذي تشتهر به المنطقة، فمن المثبت أن مياه تربية الأسماك تحتوي على سماد ممتاز للنباتات، وتزيد الإنتاجية لذات المحصول بنسبة لا تقل عن 20 %.
كما يوفر المشروع التكاليف على المزارعين، خاصة تلك التي يتم صرفها لشراء الأسمدة الكيماوية بسبب توفير سماد عضوي مجاني، وتساهم في زيادة دخل الأسرة من خلال بيع الأسماك، وكل ذلك يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المحدودة في تلك المناطق.
وشدد على أن حاجة المزارعين والأهالي لهذه المشاريع تزداد في الوقت الراهن بسبب تفشي الفقر والبطالة، وأهمية توفير مصدر غذاء محلي دون الحاجة إلى التنقل.
وتنتشر في لواء الغور الشمالي العديد من البرك لغاية تربية الاسماك "البلطي والبوري ووحيد الجنس، والزينة الكوي"، في بيئة مياه عذبة باللون الأزرق، لتوحي للسمك ببيئة البحر، تغطى بدفيئات زراعية لحمايتها من الرياح والعواصف والعدوى من الأمراض.



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