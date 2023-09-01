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تفاصيل العرض المسرحي السعودي صادق النمك المشارك في مهرجان المسرح التجريبي

9/1/2023 11:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك العرض المسرحي "صادق النمك" في مهرجان المسرح التجريبي فى دورته الـ30 التى افتتحت فعالياته اليوم الجمعة، ويعرض على مسرح الطليعة ويجري بروفاته من يوم 3 سبتمبر .
العرض سعودي ويعد تجربة مسرحية تفاعلية تدور أحداثها في استوديو إذاعي عندما يستضيف المذيع المخضرم عارف يدري الشخصية الشهيرة صادق النمك في حوار يقاطعه الحضور بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات تختبر إلى أي مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك "الكذب" الذى يكتب نهايته بتصديق نفسه.
والعرض من بطولة كل من محمد بحر ورامى الأحمدى وإخراج ياسر مدخلي.
كما وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالى: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).
ويقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

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