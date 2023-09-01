تفاصيل العرض المسرحي السعودي صادق النمك المشارك في مهرجان المسرح التجريبي
التاريخ
9/1/2023 11:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك العرض المسرحي "صادق النمك" في مهرجان المسرح التجريبي فى دورته الـ30 التى افتتحت فعالياته اليوم الجمعة، ويعرض على مسرح الطليعة ويجري بروفاته من يوم 3 سبتمبر .
العرض سعودي ويعد تجربة مسرحية تفاعلية تدور أحداثها في استوديو إذاعي عندما يستضيف المذيع المخضرم عارف يدري الشخصية الشهيرة صادق النمك في حوار يقاطعه الحضور بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات تختبر إلى أي مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك "الكذب" الذى يكتب نهايته بتصديق نفسه.
والعرض من بطولة كل من محمد بحر ورامى الأحمدى وإخراج ياسر مدخلي.
كما وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالى: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).
ويقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.
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