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8 سبتمبر.. إطلاق ملتقى الأدباء السعوديين الثالث بحائل

9/1/2023 11:13:38 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 سبتمبر، حفل افتتاح جمعية الأدب المهنية وفعاليات ملتقى الأدباء السعوديين الثالث، في فندق ميلينيوم. وتقيم جمعية الأدب هذا العام ملتقى الأدباء الثالث بدعم من هيئه الأدب والنشر والترجمة.
وحول فعاليات الملتقى، أكد الدكتور صالح زيّاد الغامدي رئيس مجلس جمعيه الأدب قائلا: "يأتي الاحتفال بافتتاح جمعية الأدب المهنية في مستهل فعاليات ملتقى الأدباء. وسيكون حفل الافتتاح إعلاناً لانطلاق الجمعية، وبداية لفعالياتها التي ستتوالى وفق ما تضمنته إستراتيجيتها، وبعمل دؤوب تقوم به لجانها المختلفة. وأظن أن من الأهمية بمكان، في هذا الصدد، الإعلان عن فتح باب الانضمام إلى عضوية الجمعية، الذي سيكون عبر موقع الجمعية الإلكتروني، وفيه يمكن للأدباء والأديبات التقديم لطلب العضوية بطريقة ذاتية، بالاطلاع على الشروط، ثم بإدخال المعلومات المطلوبة ومتابعة الخطوات إلى النهاية. وقد شكَّل المجلس لجنة للعضوية، تستقبل الطلبات وتدرسها، وتُقدِّم قرارها بشأنها لاعتماد الموافقة على العضوية من مجلس الجمعية.
وأضاف: "أما ملتقى الأدباء، فهو ملتقى سنوي، وهذه في هذا العام دورته الثالثة التي تقيمها الجمعية بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة. ويتيح الملتقى فرصة لتلاقي الأدباء ومناقشة قضايا وظواهر أدبية معينة. وهو في آخر المطاف أحد الفعاليات التي يمكن أن تستلهم منها الجمعية والهيئة رؤى وأفكاراً ومقترحات مفيدة لتطوير المناشط والتنظيمات والهياكل بما من شأنه الإسهام في إحداث تطوير وتحريك لساحتنا الأدبية. فضلاً عما يعود على الأدباء والنقاد من إثراء لتجاربهم، والتعريف بذواتهم، وإتاحة فرصة لنشوء العلاقات فيما بينهم. وكثيراً ما يحمل الأدباء في هذه الملتقيات مؤلفاتهم الجديدة لتقديمها لزملائهم أو للمهتمين بإنتاجهم.
وعلق على اختيار أسماء المشاركين وتجاهل البعض قائلا: "بخصوص اختيار الأسماء التي وُجِّهت إليها الدعوة للمشاركة، فمن الطبيعي أن كل أديب لديه إنتاج إبداعي أو نقدي يمتلك الحق في الدعوة والحضور، وهذا ما نعتقده في الجمعية، لكن حضور الجميع في مناسبة واحدة محدودة متعذِّر، ولابد من موازنة دقيقة تكفل المناوبة في الاختيار وإتاحة الفرصة دائماً لحضور أسماء مختلفة".

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