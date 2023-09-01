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سفيان إمرابط يلعب في صفوف مانشستر يونايتد

9/1/2023 9:19:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة، ضم اللاعب المغربي، سفيان إمرابط، لصفوفه قادما من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، حتى يونيو من عام 2024.

وأكد النادي في بيان عبر موقعه أن "لاعب خط الوسط شارك في 49 مباراة مع منتخب المغرب ولعب كل دقيقة من مسيرة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم عام 2022".

وذكر أن إمرابط لعب دورا أساسيا، في الموسم الماضي، بإيصال فيورنتينا إلى نهائيات الكأس الإيطالية وبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ونقل النادي الإنكليزي عن اللاعب المغربي قوله: "إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائمًا إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي".

وأضاف "أنا لاعب شغوف. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، وسأبذل قصارى جهدي في كل إجراء أقوم به من أجل الفريق".

وأكد أنه "أعلم تماما كيفية تنفيذ العمل الذي يحبّه (المدرب) إيرين تان هاغ وماذا يحتاجه من لاعبيه.. إن تدريبه وإرشاداته ساعدتني كثيرا كلاعب في بداية مشواري المهني".

واختتم بالقول: "أعلم أنه سيساعدني في جلب أفضل قدراتي كي أتمكن من مساعدة المجموعة للنجاح في هذا الموسم".

وقال المدير في مانشستر يونايتد، جون مورتوه: "لقد تابعنا سفيان لفترة طويلة، لذلك نحن سعداء حقا بإحضاره إلى مانشستر يونايتد. يتناسب أسلوبه الملتزم عالي الطاقة في اللعبة تماما مع المجموعة التي نبنيها هنا".

وأشار إلى أنه "نحن نعلم أن عقلية سفيان وديناميكيته وصفاته الفنية ستساعد الفريق ونحن نتطلع إلى تحقيق النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم".

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