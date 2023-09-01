كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر



قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الخميس أن بيونجيانج أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة "الأرض المحروقة".

وأعلنت سول اليوم الجمعة فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردا على ما قالت إنه إطلاق بيونجيانج لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.









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