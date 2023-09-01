Saturday, 02 September 2023 03:51 GMT

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر

9/1/2023 8:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الخميس أن بيونجيانج أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة "الأرض المحروقة".

وأعلنت سول اليوم الجمعة فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردا على ما قالت إنه إطلاق بيونجيانج لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01092023000110011019ID1106997583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث