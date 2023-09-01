كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر
التاريخ
9/1/2023 8:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.
وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق.
وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الخميس أن بيونجيانج أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة "الأرض المحروقة".
وأعلنت سول اليوم الجمعة فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردا على ما قالت إنه إطلاق بيونجيانج لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN01092023000110011019ID1106997583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.