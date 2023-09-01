23 سبتمبر .. انتهاء فصل الصيف وانخفاض عام في درجات الحرارة



تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال شهر سبتمبر خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكيا فى الثالث والعشرين من سبتمبر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن سبتمبر الذي يعد الشهر الأخير من أشهر الصيف حيث يضعف ويتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.



فيما تظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، وكان أعلى كمية أمطار مسجلة خلال سبتمبر بمقدار 86.4 ملم في جبل حفيت عام 2006.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية خلال فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

وتظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ,رعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

وتشير الإحصائيات المناخية، إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 32 و 34 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و 38 و 41 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين

26 و 29 درجة مئوية.

وسُجلت أعلى درجة حرارة 51.1 درجة مئوية في مخيرز عام 2016، كما سُجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس عام 2015 والتي بلغت 16.5 درجة مئوية.

وبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 83.9 (كم/ س) في قرنين سنة 2021، أعلى هبه رياح 109.3 (كم/س) في مطار العين سنة 2008

فيما بلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى خلال شهر سبتمبر ما بين 68 % إلى 87 %، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 29

%

وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014

حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 أيام ضباب و 12 أيام ضباب خفيف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز