قبل 24 ساعة من حدوثها.. أعراض تنذر بالسكتة القلبية

أظهرت دراسة أن هناك أعراضاً تحذيرية تصيب الإنسان قبل حدوث سكتة قلبية بأربع وعشرين ساعة.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن نحو 50 في المئة من المرضى الذين عانوا سكتة قلبية مفاجئة قد يشعرون بأعراض تحذيرية واضحة قبل 24 ساعة من الفقدان المفاجئ لوظائف القلب وفق اندبندنت عربية.

والبحث، الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع في مجلة "لانسيت ديجيتال هيلث" The Lancet Digital Health، يمكن أن يساعد الناس على التنبه لخطر الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة قبل حدوثها.

كما وجد الباحثون، بما في ذلك أولئك من مركز سيدارز-سيناي الطبي" Cedars-Sinai Medical Center في الولايات المتحدة، أن الأعراض التحذيرية قد تختلف باختلاف الجنسين، مع أبرز الأعراض بين النساء هو ضيق التنفس، في حين أن العارض الأكثر شيوعاً لدى الرجال هو ألم حاد في الصدر. ووجدوا أيضاً أن المجموعات الفرعية من كلا الجنسين عانت الخفقان والنشاط الشبيه بالنوبات وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وتودي السكتة القلبية المفاجئة خارج المستشفيات بحياة 90 في المئة من الأشخاص الذين يختبرونها، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى كشف طرق للتنبؤ بالحالة والوقاية منها.

هذا وقد أكد المؤلف المشارك في الدراسة سوميت تشوغ في بيان بأن "استخدام الأعراض التحذيرية لتحديد أولئك الذين يحتاجون إلى الاتصال برقم الطوارئ يمكن أن يؤدي إلى التدخل المبكر والوقاية من الموت الوشيك".

وفي البحث، حلل العلماء بيانات من دراستين مجتمعيتين قائمتين، "دراسة التنبؤ بالموت المفاجئ في المجتمعات متعددة الأعراق" Prediction of Sudden Death in Multi-Ethnic Communities (Presto) Study التي بدأت قبل ثماني سنوات في مقاطعة فينتورا، في كاليفورنيا، و"دراسة الموت المفاجئ وغير المتوقع في ولاية أوريغون" Oregon Sudden Unexpected Death Study (Suds)، التي بدأت قبل 22 عاماً في بورتلاند، أوريغون.

وحلل الباحثون انتشار أعراض فردية ومجموعة أعراض قبل السكتة القلبية المفاجئة في كلتا الدراستين وقارنوا هذه النتائج بمجموعات التحكم التي سعت أيضاً إلى الحصول على رعاية طبية طارئة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في فينتورا أن 50 في المئة من 823 شخصاً أصيبوا بسكتة قلبية مفاجئة - شهدها أحد المارة أو متخصص طب الطوارئ – اختبروا عارضاً واحداً في الأقل خلال الـ24 ساعة السابقة. وبحسب الباحثين، فإن الدراسة التي أجريت في ولاية أوريغون أظهرت أيضاً نتائج مماثلة.

ومن جانبه، قال إدواردو ماربان وهو مؤلف آخر للدراسة "هذه هي أول دراسة مجتمعية لتقييم ارتباط الأعراض التحذيرية أو مجموعات الأعراض بحالات حصول السكتة القلبية المفاجئة الوشيكة باستخدام مجموعة مقارنة مع الأعراض الموثقة من خدمات الطوارئ الطبية المسجلة كجزء من رعاية الطوارئ الروتينية".

وهذه النتائج الجديدة قد تمهد الطريق لمزيد من الأبحاث لدمج جميع الأعراض مع السمات الأخرى للحالة لتعزيز التنبؤ بالسكتة القلبية المفاجئة الوشيكة.

وقال الدكتور تشوغ "النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تفضي إلى نموذج جديد للوقاية من السكتة القلبية المفاجئة"، مضيفاً "بعد ذلك، سنكمل هذه الأعراض التحذيرية الرئيسة الخاصة بالجنس مع سمات إضافية - مثل الحالات السريرية والتدابير البيومترية - لتحسين التنبؤ بالسكتة القلبية المفاجئة".





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