أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه في وفاة الشاعر كريم العراقي الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركاً إرثاً ثرياً من الإبداع».

وأكد سموه أن العراقي «ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة».

وأضاف: «خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم».

كان الشاعر الكبير كريم العراقي قد توفي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، إذ أصيب بالسرطان منذ أكثر من عام، وخضع لأكثر من عملية جراحية.

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