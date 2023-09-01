محمد بن زايد: الشاعر كريم العراقي ربطته بالإمارات علاقة محبة وتقدير
التاريخ
9/1/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه في وفاة الشاعر كريم العراقي الذي وافته المنية اليوم.
وقال سموه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركاً إرثاً ثرياً من الإبداع».
وأكد سموه أن العراقي «ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة».
وأضاف: «خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم».
كان الشاعر الكبير كريم العراقي قد توفي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، إذ أصيب بالسرطان منذ أكثر من عام، وخضع لأكثر من عملية جراحية.
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