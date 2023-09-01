فرسان الإمارات جاهزون لـ «سوبر هاتريك» في «مونديال القدرة»

تحتضن ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، اليوم، فعاليات النسخة الثانية عشرة من مونديال الشباب والناشئين للقدرة 2023، ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بعد فوزهم بآخر ثلاث دورات من البطولة. ويشارك فريق الإمارات في البطولة برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

وينطلق السباق الذي يمتد لمسافة 120.2 كلم في «التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات»، بمشاركة 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة.

وتضم قائمة فرسان الدولة في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، كلاً من: خليفة راشد العميمي ، وراشد أحمد صغير الكتبي ، وسيف بالجافلة، وراشد محمد عتيق المهيري ، وميثاء القبيسي.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن رياضة القدرة الإماراتية، حافظت على حضورها في مختلف المحافل الدولية عبر الكثير من الإنجازات الراسخة، مشيراً إلى أن هذا الحضور المميز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وقال إن فريق الإمارات يضم نخبة من الفرسان الذين خاضوا عدة بطولات كبرى داخل الدولة وخارجها وأكدوا خلالها جدارتهم، ونثق في قدرتهم للمنافسة في هذه البطولة.

وتابع الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن أبناء الإمارات يدخلون إلى مثل هذه الاستحقاقات الدولية رافعين شعار المركز الأول دائماً، وسيبذلون كل جهد في سبيل هذه الغاية.

وأثنى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على جهود بعثة الدولة في هذه البطولة متمنياً التوفيق والسداد لفرساننا في مشوار البطولة والعودة بإنجاز عالمي جديد يضاف إلى الرصيد الضخم لدولة الإمارات في الفروسية، وفي سباقات القدرة على وجه الخصوص.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور الوفود الرسمية من الدول المشاركة، وتم تقسيم المسافة الكلية للسباق البالغة 120.20 كيلومتراً إلى أربع مراحل.

وأعربت ميثاء محمد القبيسي عن سعادتها وحماسها كأول فارسة تمثل الإمارات في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين، متمنية التوفيق لكل الفرسان والفرق المشاركة في الحدث. وأضافت القبيسي إن سعادتها تتضاعف كون المشاركة تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، حيث تؤكد أن المرأة الإماراتية تعيش أزهى عصورها تمكيناً وريادة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.