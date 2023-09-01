«ليغو» تحتفل باليوم العالمي للعب بإطلاق نادي المعجبين

أعلنت متاجر «ليغو» المعتمدة، التي تديرها شركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»، عن إطلاق أول نادٍ اجتماعي معتمد لمحبي الليغو بالمنطقة «AFOL»، وذلك ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للعب الموافق 10 أغسطس من كل عام، الذي أطلقته مجموعة «ليغو» الدولية خلال العام الماضي ليصادف الذكرى السنوية لتأسيسها.

ويستهدف النادي الاجتماعي، الذي انطلق من دولة الإمارات إلى المنطقة، عملاء متاجر الـ«ليغو» المعتمدة من فئة البالغين، وسيتيح الفرصة لأعضائه لحضور الفعاليات الخاصة التي ستطلقها المتاجر خلال الفترة المقبلة.

وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»: «إن النادي الاجتماعي لمحبي الليغو يعد جزءاً من قاعدة عملاء متاجرنا المرخصة بالمنطقة، ويسعدنا أن ندعم هذا المجتمع في اليوم العالمي للعب، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ91 لتأسيس علامتنا التجارية لأول مرة على مستوى العالم».

وأضاف: «يسعدنا في «ماجد الفطيم لايف ستايل» أن ندعم تلك المبادرة التي ستمنح عملاءنا المزيد من التجارب الاستثنائية، وستوفر لهم الفرصة لتعزيز شغفهم وتلهمهم للإبداع في عالم «الليغو».

وتحرص متاجر «ليغو» على دعم جهود ومبادرات النوادي الاجتماعية «AFOL» المنتشرة على مستوى العالم، علماً بأن أحدث تقرير لها أظهر أن 93% من البالغين يشعرون بالتوتر بصورة مستمرة، كما أبان التقرير أن 80% من البالغين يبحثون بنشاط عن طرق جديدة للراحة والاسترخاء.