أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال، انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي، الإمارات والجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس.

ويتضمن التحدي في مرحلة ما قبل إعلان النتائج النهائية التي من المقرر أن تقام خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في أكتوبر 2023 بمدينة دبي، عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للمشاركين بهدف توفير القدرات الفنية اللازمة لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشروعاتهم الابتكارية وتطوير برامجهم وتطبيقاتهم الرقمية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على الشراكة والتعاون مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات وعدد من الجامعات العربية المرموقة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المهتمة بتحقيق التحول الرقمي، مشيراً إلى أن تطور مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يتطلب العمل على ترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية وصولاً إلى التحول الرقمي والاقتصاد المستدام الذي تنشده وتعمل على الوصول إليه المجتمعات العربية.

ولفت إلى أن جامعة دبي تركز في استراتيجيتها على الاستدامة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي لأعضاء هيئتها الأكاديمية وطلبتها في المجالات كافة وتشجيع رواد الأعمال من طلبتها وخريجيها على إطلاق شركاتهم الناشئة بما يصب في مصلحة المجتمع وتقدمه وازدهاره، ويسهم في تنفيذ البند السابع من مبادئ الخمسين، والذي ينص على أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.

ونوه بأن الجامعة طرحت في هذا الإطار اعتباراً من العام الأكاديمي الحالي، عدداً من البرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتي تخدم هذه التوجهات والرؤى المستقبلية، وتشمل استحداث درجات جديدة في مرحلة البكالوريوس منها هندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي والقانون، ودرجات جديدة في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري».

وقال المهندس محمد عبود نائب رئيس جمعية (IEEE TEMS) للعضوية والتسويق: «إننا فخورون بدورنا البناء في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها كل الدول العربية من خلال إزاحة الستار عن المواهب الشابة والأفكار الابتكارية وتقديم البرامج المتكاملة التي من شأنها توفير مناخ مناسب لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، موضحاً أن الدور المحوري للابتكار وريادة الأعمال يحظى بعناية خاصة من كل الأطراف المعنية في المنطقة العربية من شركاء وممثلي المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وذلك باعتباره إحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول الرقمي».

ويعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي العربي برنامجاً متكاملاً يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ما قبل الاحتضان أو الالتحاق بمسرعات الأعمال. يذكر أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي نجح على مدار السنوات الأربع الماضية في ضم أكثر من 600 شركة ناشئة و2950 مشروع تخرج وما يقترب من 1070 فكرة من مسار مدارس الثانوية بمشاركة أكثر من 20900 من الخبراء والمختصين في مختلف أرجاء المنطقة العربية.