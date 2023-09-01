51 مليار درهم التداولات العقارية في أبوظبي منذ بداية 2023

وصلت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الماضية من 2023 إلى 50.9 مليار درهم عن 12773 معاملة للبيع والرهن العقاري وفق مؤشرات دائرة البلديات والنقل عن الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس.

وأظهرت بيانات التداولات المحققة من بداية يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري أن البيع اختص بحصة 60.7% من مجمل حصيلة التداولات بقيمة بلغت 30.9 مليار درهم وذلك عن 8212 معاملة شكلت بدورها حصة تتجاوز 64.2% من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الكبرى منها بنحو 66.9% من مجمل عدد معاملات البيع في الأشهر الستة 5502 معاملة بحصيلة بلغت 18.7 مليار درهم بينما اختصت العقارات الجاهزة بنحو 33.1% من مجمل عدد معاملات البيع بنحو 2710 معاملات بحصيلة بلغت 12.2 مليارات درهم.

وتظهر بيانات رصد أكبر صفقات البيع على مدار الأشهر الثمانية زيادة في الطلب على المشروعات العقارية التي تدخل السوق مقابل المستويات المختلفة من الوحدات العقارية وخاصة في مناطق التملك الحر التي استقطبت أكبر المعاملات وفي مقدمتها جزر «الريم» و«السعديات» و«ياس» إلى جانب مناطق «الشامخة» و«الجرف».

وأوضحت البيانات أن معاملات الرهن العقاري قد استحوذت على 39.3% من مجمل قيمة التداولات محققة 20 مليار درهم وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري في الفترة المنقضية من العام نحو 4561 معاملة.

وعلى صعيد التوزيع الشهري للتداولات شهد كل من شهري يوليو وأغسطس المنقضين من الموسم الصيفي تباطؤاً نسبياً عن باقي فترات العام إذ حققت مجمل تداولات قدر بـ12.4 مليار درهم عن معاملات بلغ عددها 3093 معاملة كانت الحصة الكبرى منها على صعيد معاملات البيع التي حققت 2109 معاملات بقيمة بلغت نحو 8.4 مليارات درهم مقابل 984 معاملة للرهن العقاري بقيمة 4 مليارات درهم.