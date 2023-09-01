«الاتحاد العقارية» تراجع التسوية مع الحمادي
التاريخ
9/1/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها قامت بالمراجعات النهائية لاتفاقيات وكيل الضمان وأمين الحفظ المتعلقة باتفاقية التسوية التي قامت «الاتحاد العقارية» والشركة التابعة لها بإبرامها مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر.
ووفق بيان لسوق دبي، أمس، ذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات وكيل الضمان وأمين الحفظ قريباً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التسوية فور ورودها.
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