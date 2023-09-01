«الاتحاد العقارية» تراجع التسوية مع الحمادي

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها قامت بالمراجعات النهائية لاتفاقيات وكيل الضمان وأمين الحفظ المتعلقة باتفاقية التسوية التي قامت «الاتحاد العقارية» والشركة التابعة لها بإبرامها مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر.

ووفق بيان لسوق دبي، أمس، ذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات وكيل الضمان وأمين الحفظ قريباً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التسوية فور ورودها.