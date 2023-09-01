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«المزايا القابضة» مستمرة بالاندماج في «دبي الأولى»

9/1/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة المزايا القابضة، أن مجلس إدارتها وافق على تقرير مقوم الأصول ومستشار الاستثمار بشأن الاندماج في «دبي الأولى للتطوير العقاري»، والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة دبي الأولى للتطوير العقاري من أسهم في رأس مال المزايا القابضة نتيجة للاندماج بطريقة الضم بين الشركتين.

وبحسب بيان لسوق دبي، أوضحت الشركة أن مجلس إدارتها قرر الاستمرار في الاندماج واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة للحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقاً لإحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مؤكدة أنه لا يوجد أثر مالي حالي في المركز المالي للشركة.

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