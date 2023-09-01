«المزايا القابضة» مستمرة بالاندماج في «دبي الأولى»

«المزايا القابضة» مستمرة بالاندماج في «دبي الأولى»
التاريخ
9/1/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة المزايا القابضة، أن مجلس إدارتها وافق على تقرير مقوم الأصول ومستشار الاستثمار بشأن الاندماج في «دبي الأولى للتطوير العقاري»، والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة دبي الأولى للتطوير العقاري من أسهم في رأس مال المزايا القابضة نتيجة للاندماج بطريقة الضم بين الشركتين.
وبحسب بيان لسوق دبي، أوضحت الشركة أن مجلس إدارتها قرر الاستمرار في الاندماج واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة للحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقاً لإحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مؤكدة أنه لا يوجد أثر مالي حالي في المركز المالي للشركة.
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