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وزير التسامح الإماراتي يشيد بجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

9/1/2023 7:18:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الشيخ‭ ‬نهيان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وزير‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بالدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬نهيان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬النوعية‭ ‬والفاعلة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬لإعلاء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تنوع‭ ‬ثقافي‭ ‬وتعايش‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬نوه‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬منها‭ ‬المساعي‭ ‬المشتركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الريادة‭ ‬الحضارية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البشرية‭ ‬قاطبة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬والانفتاح‭ ‬وبناء‭ ‬السلام،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬لإقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وتدشين‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭. ‬واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ورعايته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يحمل‭ ‬راية‭ ‬الوسطية‭ ‬والاعتدال،‭ ‬ويعمل‭ ‬جاهدًا‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬فضاءات‭ ‬جديدة‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬لمواجهة‭ ‬أفكار‭ ‬التطرف‭ ‬والتعصب‭ ‬والعنصرية‭ ‬والكراهية،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬البناءة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة،‭ ‬لترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬

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