وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬والانفتاح‭ ‬وبناء‭ ‬السلام،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬لإقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وتدشين‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭. ‬واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ورعايته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يحمل‭ ‬راية‭ ‬الوسطية‭ ‬والاعتدال،‭ ‬ويعمل‭ ‬جاهدًا‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬فضاءات‭ ‬جديدة‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬لمواجهة‭ ‬أفكار‭ ‬التطرف‭ ‬والتعصب‭ ‬والعنصرية‭ ‬والكراهية،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬البناءة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة،‭ ‬لترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬