فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل

وأوضح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجائزة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السبيل‭ ‬أنه‭ ‬حدد‭ ‬لجائزة‭ ‬الدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬موضوع‭: ‬‮«‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬آثار‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬ولجائزة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والأدب‭ ‬موضوع‭: ‬‮«‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬الهوية‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬ولجائزة‭ ‬الطب‭: ‬‮«‬العلاج‭ ‬الخلوي‮»‬،‭ ‬ولجائزة‭ ‬العلوم‭ ‬موضوع‭: ‬‮«‬الفيزياء‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬الدكتور‭ ‬السبيل‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬هي‭ ‬جائزة‭ ‬تقديرية،‭ ‬تمنح‭ ‬لمن‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين،‭ ‬فكرياً،‭ ‬وعلمياً،‭ ‬واجتماعياً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬مختلفة،‭ ‬وأنشطة‭ ‬متنوعة،‭ ‬وبرامج،‭ ‬ومشروعات،‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المسلم‭.‬

وأشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجائزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الترشيحات‭ ‬تقبل‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمراكز‭ ‬العلمية،‭ ‬وتبدأ‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬وتمتد‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬2024‭. ‬وتستقبل‭ ‬الترشيحات‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Nominations@kingfaisalprize ‭.‬ ،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الترشيح‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجائزة‭: ‬‮

‬ www ‭.‬ kingfaisalprize ‭.‬ ‭/‬ nominations ،‭ ‬ولمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الترشيح‭ ‬وشروطه‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬الجائزة‭: ‬‮

‬ www ‭.‬ kingfaisalprize ‭.‬ ‭.‬