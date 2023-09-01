الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان فيتنام بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/1/2023 7:18:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم تهنئة إلى فخامة الرئيس فو فان ثونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فو فان ثونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. كلمات دالة
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