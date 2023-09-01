قانون نيابي جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬حالات‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬وأوضاع‭ ‬روعي‭ ‬فيها‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وضوابط‭ ‬الشريعة،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تضمن‭ ‬24‭ ‬مادة‭ ‬تطرقت‭ ‬الى‭ ‬اهم‭ ‬الشروط‭ ‬اللازم‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬وشروط‭ ‬منحهم‭ ‬التصريح‭ ‬لهم‭ ‬باستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬وأهم‭ ‬الالتزامات‭ ‬والواجبات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬والعامل‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والعلاقة‭ ‬بينهما،‭ ‬كما‭ ‬انشأ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وعمل‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬اختصاصات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والصلاحيات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكشف‭ ‬المخالفات‭ ‬والضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭.‬

وألزم‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬مكاتب‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬بتلبية‭ ‬رغبات‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬وعدم‭ ‬استقدام‭ ‬العامل‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهة‭ ‬مرخصة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬المرسلة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬يبرمها‭ ‬معها‭ ‬منظم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬وجهة‭ ‬ارسال‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.‬

كما‭ ‬حمل‭ ‬المقترح‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬مسؤولية‭ ‬أي‭ ‬اضرار‭ ‬تنشأ‭ ‬عن‭ ‬مخالفات‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المرسلة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬توقيع‭ ‬لاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬وفق‭ ‬نموذج‭ ‬تضعه‭ ‬الهيئة،‭ ‬وتحمل‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والنفقات‭ ‬والتعويضات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ضرر‭ ‬ناتج‭ ‬من‭ ‬هروب‭ ‬العامل،‭ ‬وأن‭ ‬يحدد‭ ‬المقابل‭ ‬الذي‭ ‬يتقاضاه‭ ‬المكتب‭ ‬نظير‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬وفقا‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

وأوجب‭ ‬المقترح‭ ‬اخضاع‭ ‬العامل‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الوزير‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الصحة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يلتزم‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬بإعادة‭ ‬العامل‭ ‬الى‭ ‬بلده‭ ‬الأصلي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تبين‭ ‬إصابة‭ ‬العامل‭ ‬بأي‭ ‬مرض،‭ ‬او‭ ‬حمل‭ ‬العاملة،‭ ‬وتوفير‭ ‬عامل‭ ‬اخر‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬شهر‭ ‬دون‭ ‬تحميل‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬أي‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭.‬

ولا‭ ‬يجوز‭ ‬استقدام‭ ‬العاملين‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكاتب‭ ‬المرخصة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬أيضا‭ ‬للأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬استخدام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬واحد‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬توافق‭ ‬عليها‭ ‬الهيئة،‭ ‬وأن‭ ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بحرينيا،‭ ‬ويجوز‭ ‬للهيئة‭ ‬السماح‭ ‬لغير‭ ‬البحريني‭ ‬باستخدام‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬التي‭ ‬تقررها‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬كفالة‭ ‬بنكية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭.‬

وللهيئة‭ ‬ان‭ ‬ترفض‭ ‬منح‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬للعامل‭ ‬او‭ ‬تجديده‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬انتهك‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬أي‭ ‬عامل،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يعطى‭ ‬العامل‭ ‬الفرصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬جديد‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬منزل‭ ‬اخر،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نقل‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬منزل‭ ‬الى‭ ‬اخر‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهيئة‭ ‬وبموافقتها‭ ‬ووفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭.‬

ويلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬المنزل‭ ‬بدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬استصدار‭ ‬اذن‭ ‬إقامة‭ ‬وتصريح‭ ‬العامل‭ ‬ودفع‭ ‬الاجر‭ ‬الشهري‭ ‬بالوسائل‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الهيئة‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬ان‭ ‬يتعدى‭ ‬الاجر‭ ‬الشهري‭ ‬للعامل‭ ‬120‭ ‬دينارا،‭ ‬وتأمين‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬ملبس‭ ‬ومأكل‭ ‬ومشرب‭ ‬وغرفة‭ ‬حسنة‭ ‬الإضاءة‭ ‬والتهوية‭ ‬ووسائل‭ ‬النوم‭ ‬والراحة‭ ‬وضمان‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الخصوصية‭ ‬بما‭ ‬تقتضيه‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتذاكر‭ ‬طيران‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭.‬

وتنشأ‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬تتبع‭ ‬الوزير‭ ‬ويصدر‭ ‬بتشكيلها‭ ‬وتحديد‭ ‬مهامها‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تتولى‭ ‬اقتراح‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعاملين‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬لتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وأصحاب‭ ‬المنازل،‭ ‬واقتراح‭ ‬البرامج‭ ‬والسياسات‭ ‬والخطط‭ ‬بشأن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬وأي‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬يحددها‭ ‬الوزير‭.‬