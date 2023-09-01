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وزير شؤون البلديات والزراعة: شراكة بنّاءة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)

9/1/2023 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظّمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬البشرية،‭ ‬والتي‭ ‬حقّقت‭ ‬فيها‭ ‬المملكة‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التزاماتها‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المُستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬لينيو‭ ‬إيليني‭ ‬ميريفيلي‭ ‬رئيسة‭ ‬مكتب‭ ‬العالمي‭ ‬للحرارة‭ ‬لدى‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ (‬الموئل‭) ‬حول‭ ‬التصميم‭ ‬الملائم‭ ‬للمناخ‭ ‬والبيئة‭ ‬والاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬والحلول‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬والتصميم،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأشاد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬ورئيسة‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ (‬الموئل‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬فيرناندا‭ ‬لوناردوني،‭ ‬بالشراكة‭ ‬البنّاءة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ (‬الموئل‭)‬،‭ ‬وبالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬منظّمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الوطنيين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭.‬

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬التشجير‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكاتها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬منظّمات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبما‭ ‬يحقّق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلّعات‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشادت‭ ‬لينيو‭ ‬ميريفيلي‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ (‬المدن‭ ‬الأكثر‭ ‬خضرة‭ ‬ومستدامة‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يمثّل‭ ‬أحد‭ ‬ثمار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬موائل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التشجير‭ ‬وخطط‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومراحل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البيئة‭ ‬ومكافحة‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬كما‭ ‬نوّهت‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬البرامج‭ ‬والمجالات‭ ‬التنموية‭.‬

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