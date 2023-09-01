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المستشار الثقافي للبحرين بالقاهرة تحصل على الدكتوراه عن تطوير المدارس الثانوية بالمملكة

9/1/2023 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬


طالبت‭ ‬المستشار‭ ‬الثقافي‭ ‬بسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بضرورة‭ ‬دعم‭ ‬الرسوخ‭ ‬الوظيفي‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بناء‭ ‬علاقة‭ ‬عمل‭ ‬جيدة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬بناء‭ ‬الفريق،‭ ‬ومشاركة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬يؤدي‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬جداراته‭.‬

وشددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬خلود‭ ‬راشد‭ ‬مطر‭ ‬في‭ ‬أطروحة‭ ‬نالت‭ ‬عنها‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬التجارة‭ ‬بجامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬المصرية،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استخدام‭ ‬أسلوب‭ ‬الإدارة‭ ‬بالأهداف،‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬المسار‭ ‬المهني،‭ ‬ومناقشة‭ ‬قيم‭ ‬ومعايير‭ ‬المدرسة‭ ‬مع‭ ‬العاملين‭ ‬لإحداث‭ ‬توافق‭ ‬في‭ ‬القيم،‭ ‬وخفض‭ ‬مشاعر‭ ‬الأفراد‭ ‬بما‭ ‬يضحون‭ ‬به،‭ ‬وزيادة‭ ‬إدراك‭ ‬الفرد‭ ‬أنه‭ ‬سيخسر‭ ‬إذا‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭.‬

الأطروحة‭ ‬هي‭ ‬دراسة‭ ‬ميدانية‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬العمل‭ ‬العاطفي‭ ‬كمتغير‭ ‬معدل‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الرسوخ‭ ‬الوظيفي‭ ‬والارتباط‭ ‬الوظيفي‮»‬‭.‬

حضر‭ ‬جلسة‭ ‬مناقشة‭ ‬الدكتوراة‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬نعيمة‭ ‬حسن‭ ‬القصير‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

تقول‭ ‬الدكتورة‭ ‬خلود‭ ‬مطر‭: ‬إن‭ ‬مجتمع‭ ‬الدراسة‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المحافظتين‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ (‬2124‭) ‬مفردة‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬استخلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬توافر‭ ‬مدركات‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬الحكومية‭ ‬بالمحافظتين‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبعدين‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬الرسوخ‭ ‬الوظيفي،‭ ‬هما‭ ‬بعدا‭ ‬الروابط،‭ ‬والملاءمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ارتفاع‭ ‬مدركات‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬الحكومية‭ ‬بالمحافظتين‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬لبعدين‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي،‭ ‬هما‭ ‬بعدا‭ ‬الحيوية،‭ ‬والاستغراق‭.‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بدعم‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬للعاملين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خلق‭ ‬الفكرة‭ ‬المهمة‭ ‬بتوفير‭ ‬إحساس‭ ‬واضح‭ ‬برسالة‭ ‬المدرسة‭ ‬ورؤيتها،‭ ‬تدعمه‭ ‬الثقافة‭ ‬والقيم‭ ‬التي‭ ‬تعبـر‭ ‬عن‭ ‬علاقات‭ ‬المدرسة‭ ‬الودودة‭ ‬والحميمة‭ ‬مع‭ ‬العاملين،‭ ‬وتبني‭ ‬المنهج‭ ‬اللين‭ ‬للارتباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تصميم‭ ‬الوظائف‭ ‬وخلق‭ ‬علاقات‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬والعاملين،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الأداء،‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاركة‭ ‬المرتفعة‭ ‬وصوت‭ ‬العاملين‭ ‬والتي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬احياناً‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬أولاً‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬دور‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬جعل‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬مدركاً‭ ‬لأوجه‭ ‬قوته‭ ‬الذاتية،‭ ‬وتقديم‭ ‬التغذية‭ ‬العكسية‭.‬

كذلك‭ ‬أوصت‭ ‬ببناء‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬العاطفي‭ ‬وخاصة‭ ‬لبعدي‭ ‬التمثيل‭ ‬العميق‭ ‬والتمثيل‭ ‬الحقيقي،‭ ‬ويكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬لإكسابهم‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬العميق‭ ‬والتمثيل‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وإجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬العمل‭ ‬العاطفي‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬بعدي‭ ‬التمثيل‭ ‬العميق‭ ‬والتمثيل‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمتقدمين‭ ‬أو‭ ‬المرشحين‭ ‬للعمل‭ ‬بالمدارس‭.‬

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