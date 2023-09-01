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الريادة الشبابية: تطوير مهارات أكثر من 500 شاب وشابة خلال عامين

9/1/2023 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬نفذت‭ ‬الجمعية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬الهادفة‭ ‬مكنت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بالفرص‭ ‬التي‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وإعلاء‭ ‬شأنه،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬الشبابي،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬التدريبي‭ ‬والمهني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬دورهم‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضحت
رئيسة
مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬م‭. ‬أميرة‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬أطلقت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬منها‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬نسختيه‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‮»‬‭ ‬و«برنامج‭ ‬الوعي‭ ‬المالي‭ ‬الشخصي‭ ‬ديناري‭ ‬في‭ ‬نسخه‭ ‬الثلاث‭ ‬2‭-‬4‮»‬‭ ‬و«برنامج‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتوجيه‭ ‬المهني‭ ‬طموح‭ ‬2023‮»‬‭ ‬و«هاكاثون‭ ‬الشباب‭ ‬الاخضر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬و‮«‬10‭ ‬ورش‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬أجيال‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نظمت‭ ‬4‭ ‬لقاءات‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬لعبة‭ ‬المال‭ ‬101‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالجمعية‭ ‬بحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وتنفذها‭ ‬الجمعية،‭ ‬عبر‭ ‬خاصية‭ ‬التبرع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ (‬بنفت‭ ‬بي‭) ‬وإصدار‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬لجمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬تفتخر‭ ‬الجمعية‭ ‬بتحقيق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬شراكات‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬مع‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وشركات‭ ‬وجمعيات‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭ ‬كمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬تمكين،‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ -(‬ BIBF ‭) ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مبرة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬ومعهد‭ ‬كونراد‭ ‬أديناور‭ ‬الألماني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬على‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وحاضنة‭ ‬ذا‭ ‬كولكتف‭ ‬هاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المميزة‮»‬،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬6000‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ووضعهم‭ ‬المهني‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الجمعية‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬العبيدلي‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬وفعاليات‭ ‬احترافية‭ ‬متخصصة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬ستسعى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬يمثلون‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لكونهم‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الجودة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭: ‬‮«‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬النشء‭ ‬والشباب‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬وركّز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

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