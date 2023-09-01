استعراض أوجه التعاون القائمة بين البحرين ورابطة الآسيان

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬ككتلة‭ ‬إقليمية،‭ ‬وكيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالفنون‭ ‬والثقافة،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والتمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬وغيرها‭. ‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬لرابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنمية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬انضمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬ Treaty ‭ ‬ of ‭ ‬ Amity ‭ & ‬ Cooperation ‭ ‬ in ‭ ‬ Southeast ‭ ‬ Asia ‭) ‬ وبروتوكولاتها‭ ‬المعدلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019م‭ ‬كثالث‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬