Saturday, 02 September 2023 03:49 GMT

استعراض أوجه التعاون القائمة بين البحرين ورابطة الآسيان

9/1/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالدكتور‭ ‬بيتي‭ ‬سريسانغنام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬ ASEAN ‭ ‬ Foundation ،‭ ‬ وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رابطة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬الآسيان‭) ‬للأعمال‭ ‬والاستثمار‭ (‬ BAC ‭) ‬ومنتدى‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬للمحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ‭ (‬ AIPF ‭) ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهما‭ ‬والتي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬جاكرتا‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬ككتلة‭ ‬إقليمية،‭ ‬وكيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالفنون‭ ‬والثقافة،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والتمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬وغيرها‭. ‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬لرابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنمية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬انضمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬ Treaty ‭ ‬ of ‭ ‬ Amity ‭ & ‬ Cooperation ‭ ‬ in ‭ ‬ Southeast ‭ ‬ Asia ‭) ‬ وبروتوكولاتها‭ ‬المعدلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019م‭ ‬كثالث‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN01092023000055011008ID1106997547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث