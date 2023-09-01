استعراض أوجه التعاون القائمة بين البحرين ورابطة الآسيان

استعراض أوجه التعاون القائمة بين البحرين ورابطة الآسيان
التاريخ
9/1/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت السفير فاطمة عبدالله الظاعن رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية بالدكتور بيتي سريسانغنام الرئيس التنفيذي لمؤسسة ASEAN Foundation ، وذلك على هامش مشاركتها في قمة رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) للأعمال والاستثمار ( BAC ) ومنتدى رابطة الآسيان للمحيطين الهندي والهادئ ( AIPF ) والفعاليات المصاحبة لهما والتي تعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين مملكة البحرين ورابطة الآسيان ككتلة إقليمية، وكيفية تعزيز هذه العلاقات عبر هذه المؤسسة المهمة في المجالات المتصلة بالفنون والثقافة، والتعليم، والتمكين الرقمي وغيرها.
الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة تعتبر إحدى المؤسسات التابعة لرابطة الآسيان التي تم إنشاؤها في عام 1997، وتهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في المنطقة.
وقد انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا ( Treaty of Amity & Cooperation in Southeast Asia ) وبروتوكولاتها المعدلة في عام 2019م كثالث دولة عربية في ذلك الحين. كلمات دالة
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