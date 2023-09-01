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دول آسيا والمحيط الهادئ تسجّل مستويات حرارة قياسية خلال الصيف

9/1/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بانكوك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشفت‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬مستويات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬بيانات‭ ‬أعلنتها‭ ‬بلدان‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭. ‬وأعلنت‭ ‬الهند،‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعداد‭ ‬السكان،‭ ‬تسجيل‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ومعدلات‭ ‬الجفاف‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الهندية‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الوسطى‭ ‬والقصوى‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1901‮»‬،‭ ‬عازية‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التراجع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬وضعف‭ ‬الرياح‭ ‬الموسمية‮»‬‭. ‬ويصادف‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬وسط‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬سنويا‭ ‬بالعادة‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬المتساقطات‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬البلد‭. ‬وتسبب‭ ‬الموسم‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بفيضانات‭ ‬خلفت‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنحاء‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬لكن‭ ‬الأمطار‭ ‬خلالها‭ ‬كانت‭ ‬عموما‭ ‬أدنى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العادة،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬القياسية‭.‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬فإن‭ ‬متوسط‭ ‬المتساقطات‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬161 , 7‭ ‬ملم،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بـ30 , 1‭ ‬ملم‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬متوسط‭ ‬سابق‭ ‬سجل‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬والأمطار‭ ‬الصيفية‭ ‬أساسية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬حيث‭ ‬يعول‭ ‬ملايين‭ ‬المزارعين‭ ‬الهنود‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لضمان‭ ‬ديمومة‭ ‬محاصيلهم‭. ‬بدورها،‭ ‬سجلت‭ ‬اليابان‭ ‬بين‭ ‬يونيو‭ ‬وأغسطس‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬عام‭ ‬1898‭. ‬وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬أعلى‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها‭ ‬وغربها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬غير‭ ‬الاعتيادية‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬موقعا‭ ‬مختلفا،‭ +‬1 , 76‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬بكثير‭ ‬متوسط‭ ‬عام‭ ‬2010‭ (+‬1 , 08‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬الإحصاءات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1898‭. ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬القصوى‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الدنيا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إيتويغاوا‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬الدنيا‭ ‬إلى‭ ‬31 , 4‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أغسطس،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الارصاد‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬مرتفعا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ (‬2010‭ ‬و2013‭ ‬و2018‭ ‬و2022‭) ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬الشديدة‭ ‬الحرارة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬ليصبح‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬اليابان‭ ‬سجّلت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تدوين‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭. ‬وانعكس‭ ‬الحرّ‭ ‬على‭ ‬السكان،‭ ‬اذ‭ ‬توفي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬المذكور‭ ‬بسبب‭ ‬ضربات‭ ‬الشمس،‭ ‬وأدخل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ألفا‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬اليابانية‭ ‬لإدارة‭ ‬الحوادث‭ ‬والكوارث‭.‬

ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬الصيف،‭ ‬فقد‭ ‬أفاد‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأسترالي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬كان‭ ‬الأكثر‭ ‬دفئا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وقال‭ ‬سايمون‭ ‬غرينغر،‭ ‬خبير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الوكالة،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬متوسط‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬بلغ‭ ‬16 , 75‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬القياسية‭ ‬السابقة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬والبالغة‭ ‬16 , 68‭ ‬درجة‭. ‬وشهد‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قصوى‭ ‬مسجلة‭ ‬وبعضًا‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الدنيا‭ ‬أيضا،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭.‬

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