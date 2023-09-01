دول آسيا والمحيط الهادئ تسجّل مستويات حرارة قياسية خلال الصيف
التاريخ
9/1/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بانكوك - (أ ف ب): كشفت دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمس الجمعة عن تسجيل مستويات حرارة قياسية هذا الصيف، ما يتماشى مع بيانات أعلنتها بلدان في مختلف أنحاء العالم هذا العام، في مؤشر إضافي على تأثير التغير المناخي على حرارة الأرض. وأعلنت الهند، أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان، تسجيل أعلى درجات الحرارة ومعدلات الجفاف لشهر أغسطس 2023 منذ بدء تسجيل البيانات الوطنية قبل أكثر من قرن.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الهندية: «كانت درجات الحرارة الوسطى والقصوى في أغسطس 2023 في أعلى مستوى قياسي منذ عام 1901»، عازية ذلك بشكل رئيسي إلى «التراجع الكبير في هطول الأمطار وضعف الرياح الموسمية». ويصادف أغسطس في الهند وسط موسم الأمطار الذي يسجل سنويا بالعادة 80 % من المتساقطات السنوية في البلد. وتسبب الموسم هذه السنة بفيضانات خلفت قتلى في بعض أنحاء شمال البلاد، لكن الأمطار خلالها كانت عموما أدنى بكثير من العادة، ما أسهم في تسجيل درجات الحرارة القياسية.
وبحسب بيانات الأرصاد الجوية، فإن متوسط المتساقطات في أغسطس تراجع إلى 161 , 7 ملم، أي أقل بـ30 , 1 ملم من أدنى متوسط سابق سجل عام 2005. والأمطار الصيفية أساسية للأمن الغذائي حيث يعول ملايين المزارعين الهنود على هذا الموسم لضمان ديمومة محاصيلهم. بدورها، سجلت اليابان بين يونيو وأغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنه خلال هذه الفترة «كان متوسط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها».
وأضافت في بيان: «بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادا إلى ملاحظات في 15 موقعا مختلفا، +1 , 76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1 , 08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق» منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898. في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلاد، لم تصل درجات الحرارة القصوى فحسب، بل أيضا درجات الحرارة الدنيا إلى أرقام قياسية، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا بوسط البلاد حيث وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى 31 , 4 درجة مئوية في 10 أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقا لوكالة الارصاد.
وجاء في البيان: «مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022) زاد عدد الأيام الشديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010». وكانت اليابان سجّلت في يوليو متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تدوين هذه البيانات. وانعكس الحرّ على السكان، اذ توفي أكثر من 30 شخصا في الشهر المذكور بسبب ضربات الشمس، وأدخل أكثر من 35 ألفا المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وفق الوكالة اليابانية لإدارة الحوادث والكوارث.
ولا يقتصر ارتفاع الحرارة على الصيف، فقد أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أمس الجمعة أن فصل الشتاء الذي انتهى يوم الخميس كان الأكثر دفئا في البلاد على الإطلاق. وقال سايمون غرينغر، خبير المناخ في الوكالة، لفرانس برس إن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 16 , 75 درجة مئوية من يونيو إلى أغسطس، وهو أعلى بقليل من الدرجة القياسية السابقة المسجلة في عام 1996، والبالغة 16 , 68 درجة. وشهد فصل الشتاء لعام 2023 ثاني أعلى درجات حرارة قصوى مسجلة وبعضًا من أعلى درجات الحرارة الدنيا أيضا، بحسب مكتب الأرصاد.
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