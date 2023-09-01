قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فايننشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬دوليين‭ ‬بخصوص‭ ‬تضخم‭ ‬اقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭.‬

وجاء‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬مراسلي‭ ‬الجريدة‭ ‬إن‭ ‬مديرة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬كريستين‭ ‬لاجارد‭ ‬أطلقت‭ ‬تحذيرها‭ ‬ضمن‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياط‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬التغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تصعب‭ ‬عمل‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭. ‬وينقل‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬لاجارد‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬البنوك‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هشاشة‭ ‬الأسواق‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬سيؤثران‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬رغم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‮»‬‭.‬‮

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ويواصل‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬لاجارد‭ ‬تلت‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مدير‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياط‭ ‬الأمريكي‭ ‬جاي‭ ‬باول،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬التضخم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬لكن‭ ‬بحرص‭. ‬ويضيف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬كشف‭ ‬عدم‭ ‬استقراره‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬محدد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل،‭ ‬بخصوص‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة،‭ ‬بعدما‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬رفعها‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3.75‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬ويوضح‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المستثمرين‭ ‬بحسب‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيرفع‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقبل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‮»‬‭.‬

ويختم‭ ‬بأن‭ ‬لاجارد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬متأكدة‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬ستختلف‭ ‬كليا‭ ‬عما‭ ‬نشهده‭ ‬الآن،‭ ‬بحلول‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‮»‬‭.‬