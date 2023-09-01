فايننشال تايمز: مسؤولون دوليون يحذرون من تضخم عالمي طويل الأمد
التاريخ
9/1/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن هناك تحذيرات من مسؤولين دوليين بخصوص تضخم اقتصادي عالمي طويل الأمد.
وجاء التقرير الذي نشرته الصحيفة قبل أيام وشارك في إعداده 3 من مراسلي الجريدة إن مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أطلقت تحذيرها ضمن خطاب في مقر بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ركز على التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي تصعب عمل المسؤولين عن السياسات المالية العالمية. وينقل التقرير عن لاجارد قولها إن البنوك «يجب أن تكون على ثقة بأن هشاشة الأسواق وارتفاع الأسعار سيؤثران بشدة على المدى المتوسط، رغم زيادة الأجور بشكل متكرر».
ويواصل التقرير أن تصريحات لاجارد تلت تحذيرات من جانب مدير بنك الاحتياط الأمريكي جاي باول، قال فيها إن البنك لم يتمكن حتى الآن من وقف التضخم، ومن ثم قد يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، لكن بحرص. ويضيف التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كشف عدم استقراره حتى الآن على قرار محدد خلال الاجتماع المقبل، بخصوص رفع سعر الفائدة، بعدما استمر في رفعها 9 مرات متتالية، من نصف في المائة، لتصل إلى 3.75 في المائة. ويوضح التقرير «أن المستثمرين بحسب الاستطلاعات الأخيرة لا يعتقدون أن البنك الأوروبي سيرفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وهو ما ينعكس على معدل التضخم».
ويختم بأن لاجارد أشارت إلى أنها «متأكدة تماما» من أن معدلات التضخم ستختلف كليا عما نشهده الآن، بحلول «نهاية العام الجاري».
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