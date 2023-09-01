Saturday, 02 September 2023 03:48 GMT

فايننشال تايمز: مسؤولون دوليون يحذرون من تضخم عالمي طويل الأمد

9/1/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فايننشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬دوليين‭ ‬بخصوص‭ ‬تضخم‭ ‬اقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭.‬

وجاء‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬مراسلي‭ ‬الجريدة‭ ‬إن‭ ‬مديرة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬كريستين‭ ‬لاجارد‭ ‬أطلقت‭ ‬تحذيرها‭ ‬ضمن‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياط‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬التغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تصعب‭ ‬عمل‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭. ‬وينقل‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬لاجارد‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬البنوك‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هشاشة‭ ‬الأسواق‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬سيؤثران‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬رغم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‮»‬‭.‬‮

ويواصل‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬لاجارد‭ ‬تلت‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مدير‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياط‭ ‬الأمريكي‭ ‬جاي‭ ‬باول،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬التضخم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬لكن‭ ‬بحرص‭. ‬ويضيف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬كشف‭ ‬عدم‭ ‬استقراره‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬محدد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل،‭ ‬بخصوص‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة،‭ ‬بعدما‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬رفعها‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3.75‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬ويوضح‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المستثمرين‭ ‬بحسب‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيرفع‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقبل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‮»‬‭.‬

ويختم‭ ‬بأن‭ ‬لاجارد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬متأكدة‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬ستختلف‭ ‬كليا‭ ‬عما‭ ‬نشهده‭ ‬الآن،‭ ‬بحلول‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‮»‬‭.‬

MENAFN01092023000055011008ID1106997545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث