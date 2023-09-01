(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
موسكو – الوكالات: اعلنت روسيا أمس أنها سيطرت على «مواقع رئيسية على مرتفعات» قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلجرام «في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسية على مرتفعات».
وفي وقت سابق أمس اشارت السلطات الاقليمية الاوكرانية الى ضربات طاولت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي «تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون».
وعززت روسيا وجودها العسكري لاستعادة السيطرة على قطاع كوبيانسك الذي سيطرت عليه اوكرانيا العام الفائت. وقالت ايليا ييفلاش المتحدثة باسم القيادة الشرقية في الجيش الاوكراني إن موسكو حشدت 45 الفا من جنودها.
واكد الجيش الروسي في الايام الاخيرة إحرازه تقدما في المنطقة، فيما اقرت نائبة وزير الدفاع الاوكراني جانا ماليار بحصول معارك «شرسة جدا» في منطقة كوبيانسك في الايام الاخيرة حيث قتل ثلاثة أشخاص في قصف استهدف محيط المدينة.
وبداية اغسطس، دعا مسؤولون السكان المقيمين في جوار المدينة الى الرحيل.
قالت السلطات الأوكرانية أمس إن القوات الروسية قصفت منشأة خاصة بصاروخ كروز طويل المدى أثناء الليل في وسط منطقة فينيتسيا بأوكرانيا، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وقال حاكم المنطقة سيرهي بورزوف على تيليجرام «للأسف، سقط ضحايا، ثلاثة مدنيين، يتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم»، وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بمنشأة وعدد من السيارات.
ونقل حاكم المنطقة على تيليجرام عن قوات كييف الجوية قولها إنها أسقطت واحدا، كان الثاني، من أصل صاروخين أطلقتهما روسيا في الهجوم خلال الليل. وأسقطت القوات الصاروخ فوق منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد.
على صعيد اخر قال أولكسندر كوبراكوفنائب رئيس الوزراء الأوكراني أمس إن سفينتي شحن أخريين غادرتا ميناء بالقرب من أوديسا، وهما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان تبحران من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح بالإبحار الآمن لسفن الحبوب.
وذكر كوبراكوف أن سفينتي شحن الحبوب (آنا تيريزا) و(أوشنكورتسي) غادرتا ميناء بيفديني عبر ممر مؤقت مخصص للسفن المدنية.
إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إنه لا يمكن تحقيق «سلام دائم في أوكرانيا، أو حتى في أوروبا» إذا لم تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم والدونباس وغيرها من الأراضي التي تسيطر عليها، وذلك في كلمة عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي «البيت الأوروبي – أمبروسيتي» في تشيرنوبيو بإيطاليا.
MENAFN01092023000055011008ID1106997544