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روسيا تعلن سيطرتها على مواقع جديدة قرب كوبيانسك بشرق أوكرانيا

9/1/2023 7:18:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬مرتفعات‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬يشهد‭ ‬هجمات‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬‮«‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬كوبيانسك،‭ ‬تحسن‭ ‬الموقع‭ ‬التكتيكي‭ ‬للوحدات‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الغرب‭ ‬عبر‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬للعدو‭ ‬ومواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬مرتفعات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬اشارت‭ ‬السلطات‭ ‬الاقليمية‭ ‬الاوكرانية‭ ‬الى‭ ‬ضربات‭ ‬طاولت‭ ‬مدن‭ ‬بوروفا‭ ‬وكوبيانسك‭ ‬وكيسليفكا‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬بالمدفعية‭ ‬والهاون‮»‬‭.‬

وعززت‭ ‬روسيا‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬كوبيانسك‭ ‬الذي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليه‭ ‬اوكرانيا‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭. ‬وقالت‭ ‬ايليا‭ ‬ييفلاش‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬القيادة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الاوكراني‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬حشدت‭ ‬45‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬جنودها‭. ‬

واكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬إحرازه‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬اقرت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاوكراني‭ ‬جانا‭ ‬ماليار‭ ‬بحصول‭ ‬معارك‭ ‬‮«‬شرسة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كوبيانسك‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬استهدف‭ ‬محيط‭ ‬المدينة‭.

وبداية‭ ‬اغسطس،‭ ‬دعا‭ ‬مسؤولون‭ ‬السكان‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬جوار‭ ‬المدينة‭ ‬الى‭ ‬الرحيل‭. ‬

قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬قصفت‭ ‬منشأة‭ ‬خاصة‭ ‬بصاروخ‭ ‬كروز‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬منطقة‭ ‬فينيتسيا‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬سيرهي‭ ‬بورزوف‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬سقط‭ ‬ضحايا،‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين،‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬المساعدة‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بمنشأة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭. ‬

ونقل‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭ ‬عن‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬الجوية‭ ‬قولها‭ ‬إنها‭ ‬أسقطت‭ ‬واحدا،‭ ‬كان‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬صاروخين‭ ‬أطلقتهما‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬وأسقطت‭ ‬القوات‭ ‬الصاروخ‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬كيروفوهراد‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬قال‭ ‬أولكسندر‭ ‬كوبراكوفنائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬سفينتي‭ ‬شحن‭ ‬أخريين‭ ‬غادرتا‭ ‬ميناء‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أوديسا،‭ ‬وهما‭ ‬السفينتان‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬اللتان‭ ‬تبحران‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬أوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬كان‭ ‬يسمح‭ ‬بالإبحار‭ ‬الآمن‭ ‬لسفن‭ ‬الحبوب‭. ‬

وذكر‭ ‬كوبراكوف‭ ‬أن‭ ‬سفينتي‭ ‬شحن‭ ‬الحبوب‭ (‬آنا‭ ‬تيريزا‭) ‬و‭(‬أوشنكورتسي‭) ‬غادرتا‭ ‬ميناء‭ ‬بيفديني‭ ‬عبر‭ ‬ممر‭ ‬مؤقت‭ ‬مخصص‭ ‬للسفن‭ ‬المدنية‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنسحب‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬والدونباس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬أمام‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬‮«‬البيت‭ ‬الأوروبي‭ ‬ ‭ ‬أمبروسيتي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تشيرنوبيو‭ ‬بإيطاليا‭.‬

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