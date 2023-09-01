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الاتفاق يضم عبدالوهاب ويتعاقد مع محمد علي

9/1/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انضم‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬للفريق‭ ‬الاول‭ ‬بنادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬مساعدا‭ ‬للمدرب‭ ‬حسن‭ ‬عيسى،‭ ‬وتم‭ ‬التعاقد‭ ‬بحضور‭ ‬فاضل‭ ‬المرزوق‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتفاق‭ ‬للشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬وسلمان‭ ‬عيد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويعدّ‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الفنية‭ ‬والتربوية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬متصل‭ ‬تعاقد‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬معارا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬وشهد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬فاضل‭ ‬المرزوق‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬للأمور‭ ‬الإدارية‭ ‬وسلمان‭ ‬عيد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الرياضية‭.‬


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