الاتفاق يضم عبدالوهاب ويتعاقد مع محمد علي
التاريخ
9/1/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انضم المدرب علي عبدالله عبدالوهاب إلى الجهاز التدريبي للفريق الاول بنادي الاتفاق مساعدا للمدرب حسن عيسى، وتم التعاقد بحضور فاضل المرزوق نائب رئيس الاتفاق للشؤون الادارية وسلمان عيد نائب الرئيس للشؤون الرياضية، ويعدّ المدرب علي عبدالله من الكفاءات الفنية والتربوية في مجال التدريب.
على جانب متصل تعاقد النادي مع اللاعب محمد علي لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم الجديد معارا من نادي المنامة، وشهد توقيع العقد فاضل المرزوق نائب رئيس النادي للأمور الإدارية وسلمان عيد نائب الرئيس للشؤون الرياضية.
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