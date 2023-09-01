ثلاثون مشاركا بدورة دراسات المستجدين لحكام كرة اليد
التاريخ
9/1/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي حرص مجلس الإدارة على توسيع قاعدة التحكيم وبناء أرضية صلبة للصافرة البحرينية في لعبة كرة اليد.
جاء ذلك خلال تخريج دفعة الدارسين في دورة المستجدين والذي نظمته دائرة الحكام بالاتحاد بمشاركة واسعة شملت الجنسين الرجالي والنسائي.
وتمنى اسحاقي أن تكون هذه الدورة بداية لجميع الدارسين بالانخراط في سلك التحكيم، مؤكداً الدعم الكامل لكل من لديه طموح التدرج في هذا المجال والاستمرارية، مضيفاً أن المجال مفتوح للجميع والأفضلية ستكون هي المعيار الرئيسي في تقدم الحكم الى أعلى درجة ممكنة.
وشارك في الدورة أكثر من 30 حكماً مستجداً واستمرت أكثر من عشرة أيام تخللتها محاضرات نظرية وعملية بتقديم أكثر من محاضر معتمد لدى الاتحاد البحريني لكرة اليد.
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