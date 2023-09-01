ثلاثون مشاركا بدورة دراسات المستجدين لحكام كرة اليد

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‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬التحكيم‭ ‬وبناء‭ ‬أرضية‭ ‬صلبة‭ ‬للصافرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تخريج‭ ‬دفعة‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬المستجدين‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬دائرة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬شملت‭ ‬الجنسين‭ ‬الرجالي‭ ‬والنسائي‭.‬

وتمنى‭ ‬اسحاقي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بداية‭ ‬لجميع‭ ‬الدارسين‭ ‬بالانخراط‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬طموح‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والاستمرارية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬مفتوح‭ ‬للجميع‭ ‬والأفضلية‭ ‬ستكون‭ ‬هي‭ ‬المعيار‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬الحكم‭ ‬الى‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬ممكنة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬حكماً‭ ‬مستجداً‭ ‬واستمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬تخللتها‭ ‬محاضرات‭ ‬نظرية‭ ‬وعملية‭ ‬بتقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬محاضر‭ ‬معتمد‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬