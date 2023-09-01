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أثنى على جهود مجلس إدارة النادياتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي الاتحاد

9/1/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬ضمن‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬لأندية‭ ‬اللعبة،‭ ‬التقى‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬بحضور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬بالاتحاد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭.‬

وأكد‭ ‬اسحاقي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬والاستماع‭ ‬لآرائهم‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالإسهامات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬ودعمه‭ ‬الدائم‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أثنى‭ ‬سيد‭ ‬أنور‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬زياراته‭ ‬الأندية،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬سينعكس‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬يألو‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬الفني‭ ‬أو‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭.‬

بعدها،‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمرافق‭ ‬النادي‭ ‬ومنشآته،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬باليد‭ ‬بالتطور‭ ‬الدائم‭ ‬للنادي‭ ‬وبجهود‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬بطموحات‭ ‬النادي‭ ‬ومنتسبيه‭.‬

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