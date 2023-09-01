أثنى على جهود مجلس إدارة النادياتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي الاتحاد
التاريخ
9/1/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضمن الزيارات التي يقوم بها اتحاد اليد لأندية اللعبة، التقى علي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد رئيس نادي الاتحاد سيد أنور شرف بحضور أمين السر العام مجدي ميرزا بالاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.
وأكد اسحاقي أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص الذي يوليه اتحاد اليد في التشاور مع الأندية والاستماع لآرائهم حول القضايا الخاصة باللعبة، منوهاً بالإسهامات التي يقدمها نادي الاتحاد في تطوير لعبة كرة اليد ودعمه الدائم لإدارة الاتحاد.
من جانبه، أثنى سيد أنور على مبادرات اتحاد اليد في زياراته الأندية، مبيناً أن هذا التواصل المستمر سينعكس دون أدنى شك على مصلحة الجميع، وقال إن نادي الاتحاد لا يألو جهداً في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى كرة اليد سواء على المستوى الإداري أو الفني أو المنتخبات الوطنية التي تمثل المملكة في مختلف المشاركات الخارجية.
بعدها، قام وفد الاتحاد بزيارة تفقدية لمرافق النادي ومنشآته، حيث أشاد رئيس اتحاد باليد بالتطور الدائم للنادي وبجهود مجلس الإدارة في تحقيق الأهداف والتطلعات التي ترتقي بطموحات النادي ومنتسبيه.
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