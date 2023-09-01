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«بريف سي إف» لفنون القتال المختلطة الأكثر تنقلًا حول العالم

9/1/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواصل‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬مسيرتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشهد‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬لتصبح‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬تنقلًا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تستعد‭ ‬لزيارة‭ ‬مدينة‭ ‬نانت‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لتصبح‭ ‬الدولة‭ ‬الـ29‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬بطولات‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬هيكساغون‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وفي‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬استطاعت‭ ‬منظمة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تقريبًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين‭ ‬والبرازيل‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والمكسيك‭ ‬والأردن‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والمغرب‭ ‬وكولومبيا‭ ‬وباكستان‭ ‬وجنوب‭ ‬افريقيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والفلبين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والسويد‭ ‬وروسيا‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وبولندا‭ ‬وصربيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وألمانيا‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬قد‭ ‬كان‭ ‬عامًا‭ ‬حافلًا‭ ‬لمنظمة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬دول‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ ‬بطولات‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‭ ‬58‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة
انشيون‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وبطولة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف59‮»
‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بخارى‭ ‬في‭ ‬أوزباكستان،‭ ‬وبطولة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف61‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بون‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬ومع‭ ‬البطولة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬بدأت‭ ‬منظمة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»
‬في‭ ‬إصدار‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬كتقدير‭ ‬للنجاح‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬

وانتشرت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬منها‭ ‬الأردن‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والمغرب‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬جمهور‭ ‬منظمة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»
‬ذكرياتهم‭ ‬واستعادوا‭ ‬تلك‭ ‬اللحظات‭ ‬الرائعة‭.‬

وجدول‭ ‬بطولة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‭ ‬74‮»‬،‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬لوكاس‭ ‬مارتينز‭ (‬البرازيل‭) ‬ضد‭ ‬يليس‭ ‬جيرون‭ (‬فرنسا‭). ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬أكسل‭ ‬سولا‭ (‬فرنسا‭) ‬ضد‭ ‬فلاديسلاف‭ ‬رودنييف‭ (‬أوكرانيا‭). - ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬سليم‭ ‬الأوسيدي‭ (‬فرنسا‭) ‬ضد‭ ‬بافيل‭ ‬ديليدكو‭ (‬ليتوانيا‭). ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‭: ‬علي‭ ‬جولييف‭ (‬أذربيجان‭) ‬ضد‭ ‬بوريسلاف‭ ‬نيكوليتش‭ (‬صربيا‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬الويلتر‭ ‬الممتاز‭: ‬إليزير‭ ‬كوبانزا‭ (‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭) ‬ضد‭ ‬ليفي‭ ‬كاريل‭ (‬فرنسا‭).‬

وأما‭ ‬جدول‭ ‬بطولة‭ ‬هيكساغون‭ ‬11‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المحتلطة‭: ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭: ‬ليد‭ ‬زرهوني‭ (‬فرنسا‭) ‬ضد‭ ‬أليساندرو‭ ‬ماسيدو‭ (‬البرازيل‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬الريشة‭: ‬شابان‭ ‬شايبيدرا‭ (‬فرنسا‭) ‬ضد‭ ‬برونو‭ ‬كونتي‭ (‬الأرجنتين‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬الريشة‭: ‬جيرجيلي‭ ‬كسيبي‭ (‬المجر‭) ‬ضد‭ ‬نسيم‭ ‬بلهواشي‭ (‬فرنسا‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬توماس‭ ‬جلوت‭ (‬فرنسا‭) ‬ضد‭ ‬كوينتن‭ ‬دوميرج‭ (‬فرنسا‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬تامرلان‭ ‬ألبيكوف‭ (‬فرنسا‭) ‬ضد‭ ‬جيندريش‭ ‬أونغر‭ (‬جمهورية‭ ‬التشيك‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭: ‬ديدييه‭ ‬تور‭ (‬السنغال‭) ‬ضد‭ ‬أنتوني‭ ‬موريل‭ (‬فرنسا‭).‬

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