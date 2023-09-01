«بريف سي إف» لفنون القتال المختلطة الأكثر تنقلًا حول العالم
التاريخ
9/1/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصل منظمة «بريف سي إف» مسيرتها الرائدة في تطوير مشهد رياضة فنون القتال المختلطة، وذلك خلال 7 سنوات منذ تأسيسها لتصبح منظمة فنون القتال المختلطة الأكثر تنقلًا حول العالم، حيث تستعد لزيارة مدينة نانت في فرنسا لتصبح الدولة الـ29 التي تحتضن بطولات
«بريف سي إف»، حيث تقام البطولة بالتعاون مع منظمة هيكساغون لفنون القتال المختلطة.
وفي فترة زمنية قصيرة، استطاعت منظمة
«بريف سي إف» تنظيم البطولات في جميع أنحاء العالم تقريبًا، بما في ذلك البحرين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والهند وكازاخستان والمكسيك والأردن وإندونيسيا وأيرلندا الشمالية والمغرب وكولومبيا وباكستان وجنوب افريقيا، إضافة إلى المملكة العربية السعودية والفلبين وبريطانيا ورومانيا وقيرغيزستان وسلوفينيا والسويد وروسيا وبيلاروسيا وإيطاليا وبولندا وصربيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وألمانيا.
يشار إلى أن عام 2022 قد كان عامًا حافلًا لمنظمة
«بريف سي إف»، حيث نظمت بطولات في 3 دول جديدة وهي بطولات
«بريف سي إف 58» التي أقيمت في مدينة
انشيون في كوريا الجنوبية، وبطولة
«بريف سي إف59»
في مدينة بخارى في أوزباكستان، وبطولة
«بريف سي إف61» في مدينة بون في ألمانيا. ومع البطولة القادمة في فرنسا، بدأت منظمة
«بريف سي إف»
في إصدار سلسلة من مقاطع الفيديو من البطولات التي نظمتها في جميع أنحاء العالم كتقدير للنجاح العالمي الذي حققته على مر السنين.
وانتشرت مقاطع الفيديو عبر العديد من الدول منذ ذلك الحين، منها الأردن وإندونيسيا وأيرلندا الشمالية والمغرب وكولومبيا، حيث شارك جمهور منظمة
«بريف سي إف»
ذكرياتهم واستعادوا تلك اللحظات الرائعة.
وجدول بطولة
«بريف سي إف 74»، فئة الوزن الخفيف: لوكاس مارتينز (البرازيل) ضد يليس جيرون (فرنسا). فئة الوزن الخفيف: أكسل سولا (فرنسا) ضد فلاديسلاف رودنييف (أوكرانيا). - فئة الوزن الثقيل: سليم الأوسيدي (فرنسا) ضد بافيل ديليدكو (ليتوانيا). فئة وزن البانتام: علي جولييف (أذربيجان) ضد بوريسلاف نيكوليتش (صربيا)، فئة وزن الويلتر الممتاز: إليزير كوبانزا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ضد ليفي كاريل (فرنسا).
وأما جدول بطولة هيكساغون 11 لفنون القتال المحتلطة: لقب بطولة فئة الوزن المتوسط: ليد زرهوني (فرنسا) ضد أليساندرو ماسيدو (البرازيل)، فئة وزن الريشة: شابان شايبيدرا (فرنسا) ضد برونو كونتي (الأرجنتين)، فئة وزن الريشة: جيرجيلي كسيبي (المجر) ضد نسيم بلهواشي (فرنسا)، فئة الوزن الخفيف: توماس جلوت (فرنسا) ضد كوينتن دوميرج (فرنسا)، فئة الوزن الثقيل: تامرلان ألبيكوف (فرنسا) ضد جيندريش أونغر (جمهورية التشيك)، فئة الوزن الثقيل: ديدييه تور (السنغال) ضد أنتوني موريل (فرنسا).
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