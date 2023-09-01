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تجهيز حكام الاتحاد البحريني لكرة القدم في الموسم الجديد

9/1/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الزي‭ ‬الجديد‭ ‬للأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬وسيرتدي‭ ‬حكام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملابس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Kelme ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة‭. ‬وسيظهر‭ ‬حكامنا‭ ‬بالزي‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬2023-2024‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬إيمانًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬قضاة‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‭ ‬وأهمية‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭. ‬وتهدف‭ ‬سياسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمختلف‭ ‬أجزاء‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬لجميع‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬ولكل‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

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