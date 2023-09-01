تجهيز حكام الاتحاد البحريني لكرة القدم في الموسم الجديد
التاريخ
9/1/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستعد الاتحاد البحريني لكرة القدم للكشف عن الزي الجديد للأطقم التحكيمية للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. وسيرتدي حكام الاتحاد البحريني لكرة القدم ملابس من شركة Kelme ، وذلك في اتفاقية مع واحدة من العلامات التجارية الشهيرة. وسيظهر حكامنا بالزي الجديد مع انطلاق موسم 2023-2024.
يأتي ذلك إيمانًا من الاتحاد بالدور الكبير الذي يلعبه قضاة الملاعب في تسيير المسابقات الكروية وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم لهم. وتهدف سياسة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى الاهتمام بمختلف أجزاء المنظومة الكروية بما يكفل تحقيق النجاحات لجميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الكرة ولكل الجهات ذات العلاقة.
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