بحث استعدادات تنظيم بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام

بحث استعدادات تنظيم بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام
التاريخ
9/1/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية اجتماع مجلس الادارة الثالث عشر وذلك مساء يوم الأربعاء الماضي بمقر الاتحاد بالبديع.
في بداية الاجتماع هنأ الحداد أعضاء مجلس الادارة ومسؤولي اللجان العاملة وفريق عمل الاتحاد بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة غرب آسيا الرابعة لبناء الأجسام التي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتحقيق مملكة البحرين لقبها وسط منافسة قوية ومشاركة واسعة من اللاعبين من منطقة دول غرب آسيا والمقيمين فيها، مثنياً على ما قدموه من جهود جبارة أسهمت في إخراج البطولة بصورة مميزة نالت استحسان الجميع، ثم ناقش الحداد مع الأعضاء الاستعدادات لتنظيم بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الفترة 19 - 21 أكتوبر القادم والتي يوليها مجلس الادارة اهتماما كبيرا، حيث وجه الحداد فريق العمل بالاتحاد بتشكيل اللجان العاملة واستحضار كافة عوامل النجاح لأهم حدث رياضي ينظمه اتحاد كمال الأجسام هذا العام، كما تم اعتماد تصور تنظيم البطولة، واعتماد جوائز الفائزين والتي سيتم اعلانها بكافة تفاصيلها خلال الأسبوع القادم.
كما ناقش الاجتماع استعدادات المنتخب الوطني لكمال الأجسام الذي سيشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا في الفترة 31 أكتوبر - 6 نوفمبر القادم.
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