بحث استعدادات تنظيم بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام

ترأس‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالبديع‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬هنأ‭ ‬الحداد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬ومسؤولي‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقبها‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬جبارة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬البطولة‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭ ‬نالت‭ ‬استحسان‭ ‬الجميع،‭ ‬ثم‭ ‬ناقش‭ ‬الحداد‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬19‭ - ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬والتي‭ ‬يوليها‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الحداد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬بتشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬واستحضار‭ ‬كافة‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬لأهم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬ينظمه‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬تصور‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة،‭ ‬واعتماد‭ ‬جوائز‭ ‬الفائزين‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬اعلانها‭ ‬بكافة‭ ‬تفاصيلها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ - ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬