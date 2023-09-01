استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية «هانغتشو 2022»انطلاق تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة
التاريخ
9/1/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت يوم أمس على صالة
اتحاد السلة بأم الحصم تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 التي ستقام في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر حتى 8 اكتوبر القادم.
وقاد التدريب المدرب الاسباني ريكارد كاساس بمعاونة المدربين المساعدين له في الطاقم الفني، وشهدت الحصة التدريبية الأولى في مرحلة الاعداد حضور جميع اللاعبين الـ 15 المختارين وهم: مصطفى حسين علي، محمد أمير، علي حسين علي، عمران نجف (المنامة)، ميثم جميل، صباح حسين (الأهلي)، محمد ناصر، علي شكرالله، عبدالله ربيعة (المحرق)، محمد بوعلاي، علي جابر (النجمة)، الواثق علي (الحالة)، باسل عادل (سماهيج) عباس فاضل (سترة)، والأمريكي ديواين تشيزم الذي يلعب بصفة لاعب مجنس في صفوف منتخبنا الوطني.
يذكر ان قائمة اللاعبين طرأت عليها تعديلات اضطرارية بسبب لوائح دورة الألعاب الآسيوية حيث يجب الالتزام باختيار 12 لاعبا من بين قائمة الـ 24 لاعبا التي ارسلت في أبريل الماضي، ولذلك تم استبعاد بعض اللاعبين الذين شاركوا مؤخرا مع منتخبنا في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهِلة لأولمبياد باريس 2024 والتي أقيمت في سوريا، كما سيفتقد منتخبنا جهود النجم مزمل أمير نظرا لارتباطه بالدراسة في أمريكا.
وستستمر التدريبات يوميا وفق البرنامج الذي رسمه الجهاز الفني، وستكون التدريبات مكثفة في الفترة القادمة، وبكل تأكيد سيحتاج منتخبنا في حال عدم اقامة معسكر تدريبي خارجي والاكتفاء بالاعداد المحلي الى لعب عدد من المباريات التجريبية سواء مع الأندية المحلية داخل مملكة البحرين او مع الاندية او المنتخبات الخليجية القريبة.
يذكر ان المدرب الاسباني ريكارد كاساس تسلم المهمة قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهِلة لأولمبياد باريس 2024 والتي أقيمت في العاصمة السورية دمشق مؤخرا، وقد نجح في الاختبار الأول وقاد منتخبنا بصورة مثالية وممتازة لتصدر التصفيات وخطف البطاقة المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات، وساعد في نجاحه الدعم والاهتمام من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية واتحاد السلة والتخطيط المدروس من رئيس لجنة المنتخبات محمد العجمي.
وبالتالي الجهاز الفني اطلع على امكانيات اللاعبين، ومنتخبنا وصل الى مرحلة جيدة من الانسجام، ولذلك يتوقع ان يواصل منتخبنا تقديم المستويات القوية ولن يكون صيدا سهلا للمنتخبات في مشاركاته القادمة.
وكانت قرعة دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 قد أوقعت منتخبنا الوطني لكرة السلة في المجموعة التي تضم منتخبات الفلبين والأردن وتايلاند. وتم تحديد مواعيد المباريات، حيث يبدأ منتخبنا مشواره بمواجهة الفلبين في 26 سبتمبر، ثم يلاقي الأردن في 28 سبتمبر ويواجه تايلاند في 30 سبتمبر، علما ان جميع المباريات تقام في الفترة الصباحية بتوقيت مملكة البحرين. وبسحب نظام البطولة يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يتأهل الثاني والثالث إلى الدور الثاني ويخرج الرابع من البطولة.
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