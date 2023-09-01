



انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‮

‬‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تدريبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

وقاد‭ ‬التدريب‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬بمعاونة‭ ‬المدربين‭ ‬المساعدين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني،‭ ‬وشهدت‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاعداد‭ ‬حضور‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬المختارين‭ ‬وهم‭: ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬عمران‭ ‬نجف‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬صباح‭ ‬حسين‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬علي‭ ‬شكرالله،‭ ‬عبدالله‭ ‬ربيعة‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬الواثق‭ ‬علي‭ (‬الحالة‭)‬،‭ ‬باسل‭ ‬عادل‭ (‬سماهيج‭) ‬عباس‭ ‬فاضل‭ (‬سترة‭)‬،‭ ‬والأمريكي‭ ‬ديواين‭ ‬تشيزم‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بصفة‭ ‬لاعب‭ ‬مجنس‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬طرأت‭ ‬عليها‭ ‬تعديلات‭ ‬اضطرارية‭ ‬بسبب‭ ‬لوائح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬باختيار‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬لاعبا‭ ‬التي‭ ‬ارسلت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬ولذلك‭ ‬تم‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأولية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬سيفتقد‭ ‬منتخبنا‭ ‬جهود‭ ‬النجم‭ ‬مزمل‭ ‬أمير‭ ‬نظرا‭ ‬لارتباطه‭ ‬بالدراسة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭.‬

وستستمر‭ ‬التدريبات‭ ‬يوميا‭ ‬وفق‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وستكون‭ ‬التدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬سيحتاج‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬اقامة‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬خارجي‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالاعداد‭ ‬المحلي‭ ‬الى‭ ‬لعب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬مع‭ ‬الاندية‭ ‬او‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬القريبة‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬تسلم‭ ‬المهمة‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأولية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬وقاد‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية‭ ‬وممتازة‭ ‬لتصدر‭ ‬التصفيات‭ ‬وخطف‭ ‬البطاقة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬وساعد‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واتحاد‭ ‬السلة‭ ‬والتخطيط‭ ‬المدروس‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭.‬

وبالتالي‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬امكانيات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬الانسجام،‭ ‬ولذلك‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬القوية‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬القادمة‭.‬

وكانت‭ ‬قرعة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬الفلبين‭ ‬والأردن‭ ‬وتايلاند‭. ‬وتم‭ ‬تحديد‭ ‬مواعيد‭ ‬المباريات،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفلبين‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ثم‭ ‬يلاقي‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬ويواجه‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وبسحب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬يتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬