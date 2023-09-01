منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لانطلاق تصفيات كأس آسيا

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‬يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريباته‭ ‬التحضيرية‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستضافة‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬6‭ - ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭. ‬ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬‮«‬داريو‭ ‬باسيتش‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬اختار‭ ‬قائمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬لاعبًا،‭ ‬هم‭: ‬مصطفى‭ ‬السالم،‭ ‬عمر‭ ‬صابر،‭ ‬حسين‭ ‬هرونة،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬عبدالله‭ ‬فريح،‭ ‬أحمد‭ ‬ضياء،‭ ‬عبدالله‭ ‬السبيعي،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العبيدلي،‭ ‬عادل‭ ‬الرميحي،‭ ‬صالح‭ ‬الزبيدي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬القيوم،‭ ‬أحمد‭ ‬كامل،‭ ‬خليفة‭ ‬اللافي،‭ ‬سلمان‭ ‬عادل،‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أحمد‭ ‬مسلم،‭ ‬حسن‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬رضا،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬حسن‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬ياسين‭ ‬كريم،‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬سالم‭ ‬حسين‭ ‬وسيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬في‭ ‬تايلند‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬أغسطس،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الودية‭ ‬التحضيرية‭. ‬وسيلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وباكستان‭ ‬وفلسطين‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬المضيف‭. ‬وتستضيف‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬11‭ ‬دولة،‭ ‬هي‭: ‬البحرين،‭ ‬الصين،‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬الأردن،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الكويت،‭ ‬السعودية،‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬تايلاند،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬فيتنام‭.‬