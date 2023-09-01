منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لانطلاق تصفيات كأس آسيا

منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لانطلاق تصفيات كأس آسيا
التاريخ
9/1/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تدريباته التحضيرية استعدادا لاستضافة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والتي ستقام في البحرين خلال الفترة 6 - 12 سبتمبر القادم. ويقود المنتخب الأولمبي المدرب الكرواتي «داريو باسيتش»، والذي اختار قائمة مكونة من 28 لاعبًا، هم: مصطفى السالم، عمر صابر، حسين هرونة، حسين عبدالكريم، عبدالله فريح، أحمد ضياء، عبدالله السبيعي، عبدالرحمن العبيدلي، عادل الرميحي، صالح الزبيدي، مبارك محمد، عبدالله الخلاصي، سلمان عبدالله، محمد عبد القيوم، أحمد كامل، خليفة اللافي، سلمان عادل، خليل إبراهيم، أحمد مسلم، حسن عيسى، علي محمد رضا، أحمد عبدالحميد، حسين العكر، حسن عبدالنبي، ياسين كريم، سالم الدوسري، سالم حسين وسيد جواد حيدر.
وكان المنتخب البحريني قد أقام معسكرا تدريبيا في تايلند خلال الفترة من 29 يوليو الماضي حتى 16 أغسطس، حيث لعب عددا من المواجهات الودية التحضيرية. وسيلعب المنتخب البحريني مباريات المجموعة الرابعة في مملكة البحرين، والتي تضم منتخبات اليابان وباكستان وفلسطين.
وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف. وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام.
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