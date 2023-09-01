الهلال يحقق انتصارا جنونيا على الاتحاد
التاريخ
9/1/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق نادي
الهلال
انتصارًا جنونيًا على مضيفه
الاتحاد
بنتيجة (3-4)،
خلال مواجهة الكلاسيكو المُمتعة التي احتضنها ملعب
ملعب عبد الله الفيصل،
أمسية ،في
الجولة الخامسة
من منافسات
الدوري السعودي للمحترفين
“دوري روشن» لموسم 2023-24.
افتتح رومارينيو التسجيل في الدقيقة 16، حيث مرر له حمد الله كرة بينية وضعته في مواجهة بونو الذي خرج من مرماه إلى يسار منطقة الجزاء، فقابل البرازيلي الكرة بتسديدة اصطدمت بقدم المغربي وتهادت للشباك الخاوية. وجاء رد نادي الهلال بعد 4 دقائق فقط عن طريق ميتروفيتش، والذي استقبل عرضية من سعود عبد الحميد بتسديدة مرت للمرمى من على يسار غروهي.
وفي الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، توغل أحمد بامسعود في يسار منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع حمد الله، ثم أرسل عرضية أرضية حولها بنزيما بكعبه للشباك. وأحرز عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، حيث وصلت له الكرة في منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطيء من ميلينكوفيتش سافيتش، فأرسل تسديدة مرت لشباك بونو.
وقلص ميتروفيتش الفارق في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، حيث أرسل ميشيل عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها ميتروفيتش برأسية اعترضها غروهي، لكن الكرة ارتدت للصربي الذي أودعها الشباك. وفي الدقيقة 65، عادل ألكساندر الكفة من ركلة جزاء احتسبها الحكم، وتم تنفيذها على يمين الحارس.
وقلب نادي الهلال الطاولة على الاتحاد في الدقيقة 71، حيث أرسل سعود عبد الحميد كرة طولية وصلت لميتروفيتش في يسار منطقة الجزاء، فقابلها بتمريرة رأسية للداخل جولها سالم الدوسري بتسديدة مرت للمرمى.
MENAFN01092023000055011008ID1106997535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.