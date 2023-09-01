الهلال يحقق انتصارا جنونيا على الاتحاد

حقق‭ ‬نادي‮

‬الهلال

انتصارًا‭ ‬جنونيًا‭ ‬على‭ ‬مضيفه

الاتحاد

بنتيجة‭ (‬3-4‭)‬،‮

‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬المُمتعة‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬ملعب

ملعب‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الفيصل،‮

‬أمسية‭ ‬،في‮

‬الجولة‭ ‬الخامسة

من‭ ‬منافسات

الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‮

‬“دوري‭ ‬روشن‮»‬‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬24‭.‬

افتتح‭ ‬رومارينيو‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16،‭ ‬حيث‭ ‬مرر‭ ‬له‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بونو‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬مرماه‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬فقابل‭ ‬البرازيلي‭ ‬الكرة‭ ‬بتسديدة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بقدم‭ ‬المغربي‭ ‬وتهادت‭ ‬للشباك‭ ‬الخاوية‭. ‬وجاء‭ ‬رد‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬والذي‭ ‬استقبل‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬بتسديدة‭ ‬مرت‭ ‬للمرمى‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬غروهي‭. ‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬توغل‭ ‬أحمد‭ ‬بامسعود‭ ‬في‭ ‬يسار‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وتبادل‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬حمد‭ ‬الله،‭ ‬ثم‭ ‬أرسل‭ ‬عرضية‭ ‬أرضية‭ ‬حولها‭ ‬بنزيما‭ ‬بكعبه‭ ‬للشباك‭. ‬وأحرز‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬إبعاد‭ ‬خاطيء‭ ‬من‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش،‭ ‬فأرسل‭ ‬تسديدة‭ ‬مرت‭ ‬لشباك‭ ‬بونو‭.‬

وقلص‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬أرسل‭ ‬ميشيل‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬يمين‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬قابلها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬برأسية‭ ‬اعترضها‭ ‬غروهي،‭ ‬لكن‭ ‬الكرة‭ ‬ارتدت‭ ‬للصربي‭ ‬الذي‭ ‬أودعها‭ ‬الشباك‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬65،‭ ‬عادل‭ ‬ألكساندر‭ ‬الكفة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبها‭ ‬الحكم،‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭.‬

وقلب‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬71،‭ ‬حيث‭ ‬أرسل‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬كرة‭ ‬طولية‭ ‬وصلت‭ ‬لميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬يسار‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬فقابلها‭ ‬بتمريرة‭ ‬رأسية‭ ‬للداخل‭ ‬جولها‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬بتسديدة‭ ‬مرت‭ ‬للمرمى‭.‬



















