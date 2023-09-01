فرق الفئات العمرية لكرة اليد بنادي الشباب تواصل الإعداد

تواصل‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ ‬التحضير‭ ‬الجاد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬القادم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحضور‭ ‬اللافت‭ ‬للاعبين‭ ‬والحماسة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يظهرونا‭ ‬والرغبة‭ ‬الأكيدة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المشوار‭ ‬بنجاح‭ ‬وبمنافسة‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬تتابع‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالنادي‭ ‬الإعداد‭ ‬والتهيئة‭ ‬النفسية‭ ‬والفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬وخبراء‭ ‬اللعبة‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬تشكيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬لفرق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وكشف‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬اعتمد‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬مدربا‭ ‬لفريق‭ ‬الناشئين‭ ‬والأشبال،‭ ‬وحسين‭ ‬القلاف‭ ‬مساعدا‭ ‬لمدرب‭ ‬فريق‭ ‬الناشئين‭ ‬والأشبال‭ ‬وعلي‭ ‬حيدر‭ ‬إداريا‭ ‬لفريق‭ ‬الناشئين‭ ‬والأشبال‭.‬

كما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬تولي‭ ‬خبير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬الشهير‭ ‬عباس‭ ‬السلاطنة‭ ‬مهمة‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬التجمع‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬سيد‭ ‬شرف‭ ‬وصادق‭ ‬القمر‭ ‬مساعدين‭ ‬لمدرب‭ ‬فريق‭ ‬التجمع‭ ‬والمهرجان،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬محمد‭ ‬طارق‭ ‬إداريا‭ ‬لفريق‭ ‬التجمع‭ ‬والمهرجان‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالحسن‭ ‬مدربا‭ ‬لحراس‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬جدد‭ ‬عقد‭ ‬نجمي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي‭ ‬حسين‭ ‬رضي‭ ‬وعبدالله‭ ‬السلاطنة،‭ ‬وبموجب‭ ‬ذلك‭ ‬التجديد‭ ‬يتابع‭ ‬اللاعبان‭ ‬رضي‭ ‬والسلاطنة‭ ‬مشوارهما‭ ‬الناجح‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الماروني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التشكيل‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬الجديد‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬سعيا‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬ومن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالنادي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتائج‭ ‬والعطاء‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬الخاص‭ ‬بمعانقة‭ ‬أول‭ ‬ألقاب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬متابعي‭ ‬اللعبة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬المقدمة‭ ‬الثلاثة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توهجه‭ ‬وصعوده‭ ‬الفني‭ ‬وفي‭ ‬بقائه‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬منافسا‭ ‬بقوة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وسبق‭ ‬للفريق‭ ‬أن‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬مواسم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬معانقة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رميات‭ ‬الترجيح‭ ‬لم‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭.‬