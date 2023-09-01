فرق الفئات العمرية لكرة اليد بنادي الشباب تواصل الإعداد

فرق الفئات العمرية لكرة اليد بنادي الشباب تواصل الإعداد
التاريخ
9/1/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) متابعة: حسن بو حسن السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصل فرق الفئات العمرية لكرة اليد بنادي الشباب التحضير الجاد للموسم الرياضي القادم وذلك في ظل الحضور اللافت للاعبين والحماسة العالية التي يظهرونا والرغبة الأكيدة في متابعة المشوار بنجاح وبمنافسة على مراكز المقدمة التي تليق بها، كما تتابع فرق الفئات العمرية بالنادي الإعداد والتهيئة النفسية والفنية والبدنية تحت إشراف ومتابعة نخبة من نجوم وخبراء اللعبة.
وسبق أن أعلن نادي الشباب تشكيل الأجهزة الإدارية والفنية لفرق كرة اليد بالنادي للموسم الجديد 2023-2024، وكشف النادي في حسابه الخاص على موقع التواصل الإلكتروني «انستغرام» أن النادي اعتمد علي خميس مدربا لفريق الناشئين والأشبال، وحسين القلاف مساعدا لمدرب فريق الناشئين والأشبال وعلي حيدر إداريا لفريق الناشئين والأشبال.
كما سبق أن أعلن نادي الشباب تولي خبير لعبة كرة اليد الشهير عباس السلاطنة مهمة تدريب فريق التجمع والفئات العمرية، إضافة إلى اعتماد سيد شرف وصادق القمر مساعدين لمدرب فريق التجمع والمهرجان، وفي ذات الوقت تم اعتماد محمد طارق إداريا لفريق التجمع والمهرجان وأحمد عبدالحسن مدربا لحراس فرق الفئات العمرية.
وجدير ذكره أن نادي الشباب الرياضي سبق له أن جدد عقد نجمي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي حسين رضي وعبدالله السلاطنة، وبموجب ذلك التجديد يتابع اللاعبان رضي والسلاطنة مشوارهما الناجح مع الفريق الماروني في ظل التشكيل الإداري والفني الجديد. وتأتي هذه الخطوات سعيا من القائمين على اللعبة ومن مجلس الإدارة بالنادي لتحقيق الأفضل على مستوى النتائج والعطاء ومن أجل تحقيق الحلم الخاص بمعانقة أول ألقاب كرة اليد.
ولا يخفى على جميع متابعي اللعبة أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشباب هو واحد من أهم وأبرز المنافسين على مراكز المقدمة الثلاثة على مدى المواسم الأربعة الماضية، حيث تمكن من الاستمرار في توهجه وصعوده الفني وفي بقائه على الدوام منافسا بقوة سواء في دوري خالد بن حمد لكرة اليد أو في كأس الاتحاد، وسبق للفريق أن بلغ المباراة النهائية قبل 3 مواسم إلى جانب فريق نادي النجمة، وكان قريبا جدا من معانقة لقب الدوري، إلا أن رميات الترجيح لم تسهم في تحقيق الحلم.
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