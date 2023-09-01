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رونالدينيو ينفي تورطه في عملية احتيال مزعومة

9/1/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬نفى‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬البرازيلي‭ ‬رونالدينيو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بشركة‭ ‬احتيال‭ ‬مشتبه‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬استخدمت‭ ‬صورته‭ ‬في‭ ‬الإعلانات‭ ‬للترويج‭ ‬لأعمالها‭.‬

ومثّل‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬برازيليا‭ ‬استدعته‭ ‬كشاهد‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬اقواله‭ ‬بشأن‭ ‬كونه‭ ‬المؤسس‭ ‬وشريكا‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬18‭ ‬كيه‭ ‬رونالدينيو‮»‬‭.‬

ووعدت‭ ‬الشركة‭ ‬بعوائد‭ ‬فلكية‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬لكن‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬قدموا‭ ‬شكاوى‭ ‬بالاحتيال،‭ ‬مطالبين‭ ‬بتعويضات‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬61‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وأكد‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهادته‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭: ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬قالته‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬هذه،‭ ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬مؤسسا‭ ‬أو‭ ‬شريكا‭ ‬لشركة‭ ‬18‭ ‬كيه‭ ‬رونالدينيو‭. ‬وادّعى‭ ‬رونالدينيو‭ ‬أنه‭ ‬وقّع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬عقدًا‭ ‬مع‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للساعات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬18‭ ‬كيه‭ ‬ووتشز‮»‬‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬باستخدام‭ ‬صورته‭ ‬لحملة‭ ‬إعلانية‭.‬

لكن‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬2002‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصويرها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬استثمار‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭. ‬وأكد‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬2005‭ ‬الذي‭ ‬ادلى‭ ‬بشهادته‭ ‬مرتدياً‭ ‬قبعة‭ ‬سوداء‭ ‬ونظارات‭ ‬شمسية‭ ‬داكنة‭: ‬لقد‭ ‬استخدموا‭ ‬اسمي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬علم‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تستخدم‭ ‬اسمه‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬قانوني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬كان‭ ‬ضحية‭ ‬لعملية‭ ‬الاحتيال‭ ‬المزعومة‭. ‬وامتنع‭ ‬البرازيلي‭ ‬عن‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬أسئلة‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق،‭ ‬بفضل‭ ‬قرار‭ ‬قضائي‭ ‬أجاز‭ ‬له‭ ‬التزام‭ ‬الصمت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬محاكمته‭.‬

ومثل‭ ‬رونالدينيو‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬رفض‭ ‬المثول‭ ‬في‭ ‬جلستين‭ ‬سابقتين‭. ‬وهددت‭ ‬اللجنة‭ ‬بمطالبة‭ ‬الشرطة‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬واقتياده‭ ‬بالقوة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬للإدلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

كما‭ ‬أدلى‭ ‬شقيقه‭ ‬ومدير‭ ‬أعماله‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬أسيس‭ ‬موريرا‭ ‬بشهادته‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬نفسها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ووجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬جنائية‭ ‬إلى‭ ‬رونالدينيو‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2020،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدّم‭ ‬مئات‭ ‬الضحايا‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬الشركة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭. ‬بعدها‭ ‬بأيام‭ ‬قليلة‭ ‬تم‭ ‬احتجازه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬الباراغواي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضية‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬مزورة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬سراحه‭.‬


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