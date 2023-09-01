أول تعليق من إنفانتينو على واقعة «قبلة المونديال»

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‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬السويسري‭ ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬إن‭ ‬قبلة‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬على‭ ‬شفتي‭ ‬النجمة‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقتها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬القبلة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإنجليزي‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬قال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬إن‭ ‬سلوك‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬روبياليس‭ ‬‮«‬أفسد‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬إنفانتينو‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬الاحتفالات‭ ‬المستحقة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬البطلات‭ ‬الرائعات‭ ‬أفسدها‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بعد‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬وماذا‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التالية‭. ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وفتح‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬إجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬ضد‭ ‬روبياليس‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬ثم‭ ‬أوقفه‭ ‬مؤقتا‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أنشطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬يوما،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬التحقيق‭ ‬جاريا‭.‬

وأضاف‭ ‬إنفانتينو‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الكأس‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭: ‬‮«‬تحملت‭ ‬الهيئات‭ ‬التأديبية‭ ‬بالفيفا‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬واتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭. ‬ستواصل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأديبية‭ ‬مسارها‭ ‬المشروع‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬من‭ ‬جانبنا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬للسيدات‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭. ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬الحقيقية‭ ‬واحترام‭ ‬اللاعبات‭ ‬كأشخاص‭ ‬وكذلك‭ ‬للأداء‭ ‬الرائع‮»‬‭.‬

وأرخت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يجبر‭ ‬على‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭. ‬وأضربت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬لاعبة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تغيير‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬قبلة‭ ‬روبياليس‭ ‬القسرية‭ ‬على‭ ‬شفتي‭ ‬هيرموسو‭.‬

وأشاد‭ ‬فيلدا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالخطاب‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬فيه‭ ‬روبياليس‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬وانتقد‭ ‬‮«‬النسوية‭ ‬الكاذبة‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬خطوة‭ ‬وينتقد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬سلوك‭ ‬روبياليس‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬وغير‭ ‬المقبول‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬عرض‭ ‬غالبية‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬التنحي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬حادثة‭ ‬روبياليس،‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬فيلدا‭ ‬ذلك،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬روبياليس‭ ‬علنا‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الراتب‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الرؤساء‭ ‬الإقليميين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬رحيل‭ ‬فيلدا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدوه‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬دورا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬إذا‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬المؤقت‭ ‬بيدرو‭ ‬روتشا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ (‬تمت‭ ‬إقالته‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬نلتق‭ ‬بفيلدا‭ ‬حتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬سنشرح‭ ‬المسألة‭. ‬علينا‭ ‬بداية‭ ‬الاستماع‭ ‬والتحدث،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬المهم‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬روتشا‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬سيبقى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوساط‭ ‬بعدما‭ ‬أشاد‭ ‬بدوره‭ ‬بخطاب‭ ‬روبياليس‭. ‬وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ (‬سيبقى‭)‬،‭ ‬فهو‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭. ‬هو‭ ‬شخص‭ ‬مجتهد‭ ‬ويقوم‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‮»‬‭.‬‮

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