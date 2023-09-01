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وكيلة هالاند تثير أطماع ريال مدريد

9/1/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تلقى‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬رسالة‭ ‬إيجابية،‭ ‬تعزز‭ ‬أطماعه‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭.‬

سئلت‭ ‬رافاييلا‭ ‬بيمينتا،‭ ‬وكيلة‭ ‬أعمال‭ ‬هالاند‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬انتقال‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأجابت‭ ‬بيمينتا‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬الشيرنجيتو‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬إرادة‭ ‬اللاعب،‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬أمثلهم،‭ ‬يكون‭ ‬مصيرهم‭ ‬بأيديهم‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬هالاند‭ ‬بإمكانه‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬السيتي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬تفعيل‭ ‬شرط‭ ‬جزائي‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬180‭ ‬و200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

رافاييلا‭ ‬بيمينا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬صرحت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬صحيفة‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬مدريد،‭ ‬الريال‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬أرض‭ ‬الأحلام‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لديه‭ ‬هذا‭ ‬السحر،‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يفوزوا‭ ‬بلقب‭ ‬الليجا،‭ ‬لكن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬هو‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

ويرتبط‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬بتعاقد‭ ‬مع‭ ‬السيتي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2027،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬انضم‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬مواسمه‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬توج‭ ‬هالاند‭ ‬بثلاثية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأفريقي،‭ ‬ونال‭ ‬جوائز‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬لهداف‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البريميير‭ ‬ليج،‭ ‬ومؤخرا‭ ‬القميص‭ ‬الفضي،‭ ‬الخاص‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أوروبي‭.‬‮

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