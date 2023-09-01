وكيلة هالاند تثير أطماع ريال مدريد

وكيلة هالاند تثير أطماع ريال مدريد
التاريخ
9/1/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة إيجابية، تعزز أطماعه في التعاقد مع إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
سئلت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال هالاند عن إمكانية انتقال المهاجم النرويجي إلى صفوف الملكي في صيف العام المقبل.
وأجابت بيمينتا عبر برنامج الشيرنجيتو «الأمر يعتمد على إرادة اللاعب، النجوم الذين أمثلهم، يكون مصيرهم بأيديهم».
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن هالاند بإمكانه الرحيل عن السيتي في صيف 2024 مقابل تفعيل شرط جزائي في عقده يتراوح بين 180 و200 مليون دولار.
رافاييلا بيمينا كانت قد صرحت في شهر مارس الماضي عبر صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية «هناك الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك أيضا مدريد، الريال لديه ما يشبه أرض الأحلام لجميع اللاعبين، لديه هذا السحر، ربما لم يفوزوا بلقب الليجا، لكن ريال مدريد هو دوري أبطال أوروبا».
ويرتبط إرلينج هالاند (23 عاما) بتعاقد مع السيتي ينتهي في صيف 2027، علما بأنه انضم من بوروسيا دورتموند في صيف العام الماضي 2022.
وفي أول مواسمه مع الفريق، توج هالاند بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس السوبر الأفريقي، ونال جوائز الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب في البريميير ليج، ومؤخرا القميص الفضي، الخاص بجائزة أفضل لاعب أوروبي.
MENAFN01092023000055011008ID1106997531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.