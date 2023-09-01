ليفربول يرفض عرض اتحاد جدة الضخم
التاريخ
9/1/2023 7:18:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت تقارير صحفية أن ليفربول رفض عرضا لضم محمد صلاح من قبل نادي اتحاد جدة. وأشارت صحيفة «ديلي ميل» أن ليفربول لم يقبل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، قدمه له اتحاد جدة للتخلي عن صلاح. واصل ليفربول إصراره على رفض جميع العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 31 عاما، نظرا لأهمية صلاح لفريق المدرب يورجن كلوب والتأخر في فترة الانتقالات.
أحد المخاوف الكبيرة بالنسبة لليفربول هو أن فترة الانتقالات الأوروبية تغلق يوم الجمعة، بينما يظل السوق السعودي مفتوحا حتى 7 سبتمبر.
ومن المحتمل ألا يتمكن ليفربول من العثور على بديل جاهز لصلاح في وقت متأخر جدا من النافذة، مع بقاء أقل من 10 ساعات على فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لإكمال عملها.
ولا يبدو ليفربول في عجلة من أمره لبيع اللاعب، نظرا لأنه ما يزال أمامه عامان متبقيان على عقده الحالي.
وكان كلوب قد صرح صباح الجمعة إن اتحاد جدة لم يقدم أي عرض لضم صلاح، وأنه واثق من بقاء اللاعب. ويبلغ صلاح من العمر 31 عاما ويتقاضى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في ليفربول.
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