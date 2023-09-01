ليفربول يرفض عرض اتحاد جدة الضخم

أكدت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬رفض‭ ‬عرضا‭ ‬لضم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭. ‬وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬لم‭ ‬يقبل‭ ‬عرضا‭ ‬بقيمة‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬قدمه‭ ‬له‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬صلاح‭. ‬واصل‭ ‬ليفربول‭ ‬إصراره‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬جميع‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭ ‬للاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما،‭ ‬نظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬صلاح‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬والتأخر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭.‬

أحد‭ ‬المخاوف‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لليفربول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الأوروبية‭ ‬تغلق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬مفتوحا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬ألا‭ ‬يتمكن‭ ‬ليفربول‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬بديل‭ ‬جاهز‭ ‬لصلاح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬النافذة،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لإكمال‭ ‬عملها‭.‬

ولا‭ ‬يبدو‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬من‭ ‬أمره‭ ‬لبيع‭ ‬اللاعب،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬أمامه‭ ‬عامان‭ ‬متبقيان‭ ‬على‭ ‬عقده‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬كلوب‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أي‭ ‬عرض‭ ‬لضم‭ ‬صلاح،‭ ‬وأنه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬بقاء‭ ‬اللاعب‭. ‬ويبلغ‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬ويتقاضى‭ ‬حوالي‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬أسبوعيا‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭.‬



