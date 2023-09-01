أنشيلوتي: لن أتنازل من أجل مبابي

أنشيلوتي: لن أتنازل من أجل مبابي
التاريخ
9/1/2023 7:18:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعجب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، من الاستفسار عن إمكانية تقديمه بعض التنازلات، للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
ورد أنشيلوتي على أحد المراسلين، امس الجمعة خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة خيتافي ضمن الأسبوع الرابع لليجا: «تسألني عن إمكانية تخفيض راتبي من أجل ضم مبابي؟ سأقول لا».
وأبدى المدرب الإيطالي اندهاشه، متسائلا: «ما هذه الأسئلة؟». وتابع: «لا أعرف ما علاقة راتبي بقدوم مبابي إلى هنا، وعموما لن أتكلم عنه، لأنه ما يزال لاعبا في بي إس جي، ونحن نحترم الجميع».
واصل كارلو: «لم أقتحم أذهان الجماهير، وكمشجع لفريقي، أعمل بحماس كبير، فكل منا لديه أحلام وتطلعات، أنه سيكون موسما استثنائيا».
وأتم: «سعيد للغاية بقوام الفريق، نواجه بعض المشاكل، لكن لدينا بدائل لأي لاعب، وريال مدريد لديه الإمكانيات لمنافسة الجميع».
يذكر أن كيليان مبابي ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في يونيو 2024، وتكهنت بعض التقارير بإمكانية انتقاله إلى الملكي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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