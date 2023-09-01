أنشيلوتي: لن أتنازل من أجل مبابي

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‬تعجب‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬من‭ ‬الاستفسار‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديمه‭ ‬بعض‭ ‬التنازلات،‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

ورد‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المراسلين،‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬التقديمي‭ ‬لمباراة‭ ‬خيتافي‭ ‬ضمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬لليجا‭: ‬‮«‬تسألني‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬تخفيض‭ ‬راتبي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضم‭ ‬مبابي؟‭ ‬سأقول‭ ‬لا‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬اندهاشه،‭ ‬متسائلا‭: ‬‮«‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة؟‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬علاقة‭ ‬راتبي‭ ‬بقدوم‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬هنا،‭ ‬وعموما‭ ‬لن‭ ‬أتكلم‭ ‬عنه،‭ ‬لأنه‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬إس‭ ‬جي،‭ ‬ونحن‭ ‬نحترم‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

واصل‭ ‬كارلو‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أقتحم‭ ‬أذهان‭ ‬الجماهير،‭ ‬وكمشجع‭ ‬لفريقي،‭ ‬أعمل‭ ‬بحماس‭ ‬كبير،‭ ‬فكل‭ ‬منا‭ ‬لديه‭ ‬أحلام‭ ‬وتطلعات،‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬موسما‭ ‬استثنائيا‮»‬‭.‬

وأتم‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بقوام‭ ‬الفريق،‭ ‬نواجه‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬بدائل‭ ‬لأي‭ ‬لاعب،‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬لديه‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لمنافسة‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬ينتهي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬وتكهنت‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬بإمكانية‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الجارية‭.‬



