مدرب إسبانيا يعتذر لتصفيقه بعد خطاب روبياليس

اعتذر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬الإشادة‭ ‬بالخطاب‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يستقيل‭ ‬بعد‭ ‬قبلته‭ ‬على‭ ‬شفتي‭ ‬نجمة‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬آسف،‭ ‬لقد‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأ،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يغتفر‭.‬

وأثار‭ ‬روبياليس‭ (‬46‭ ‬عاماً‭) ‬غضب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الكروية‭ ‬عندما‭ ‬قبّل‭ ‬بالقوة‭ ‬هيرموسو‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬ميداليات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس،‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬اسبانيا‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وأثار‭ ‬روبياليس‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬بخطاب‭ ‬تحدى‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬رفض‭ ‬فيه‭ ‬الاستقالة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬المتزايدة‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬انتقد‭ ‬‮«‬النسوية‭ ‬الزائفة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭. ‬وأصر‭ ‬روبياليس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قبلته‭ ‬كانت‭ ‬بالتراضي،‭ ‬لكن‭ ‬هيرموسو‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كذلك،‭ ‬وشعرت‭ ‬وكأنها‭ ‬‮«‬ضحية‭ ‬اعتداء‮»‬‭.‬

وأوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬روبياليس‭ ‬مؤقتا‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬يوما،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬نشر‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬بيانا‭ ‬ينتقد‭ ‬فيه‭ ‬سلوك‭ ‬الرئيس‭.‬

وقال‭ ‬بعض‭ ‬المنتقدين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬النائبة‭ ‬الثانية‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬يولاندا‭ ‬دياس،‭ ‬إن‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬منصبه‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭: ‬لقد‭ ‬تلقيت‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬بسبب‭ (‬التصفيق‭) ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬مستحق‭ ‬تماماً،‭ ‬وأتفهم‭ ‬ذلك‭ ‬وأعتذر‭ ‬عنه‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تبريره‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬وأنا‭ ‬مقتنع‭ ‬بأننا‭ ‬نشهد‭ ‬وداع‭ ‬رئيس،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬تحول‭ ‬بخلاف‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬ولّد‭ ‬‮«‬ضغطاً‭ ‬عاطفياً‮»‬‭ ‬وفاجأ‭ ‬الحاضرين‭.‬

وختم‭: ‬‮«‬وصلت‭ ‬معتقداً‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬استقالة‭ ‬وشعرنا‭ ‬بالصدمة‭ ‬عندما‭ ‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كذلك‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب‭ ‬ولم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬انفعالاتي‭. ‬لاحقا‭ ‬عندما‭ ‬تنظر‭ ‬وترى‭ ‬نفسك‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرات‭... ‬لم‭ ‬أتعرف‭ ‬على‭ ‬نفسي‮»‬‭.‬



