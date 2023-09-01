أنس جابر تتأهل لمواجهة ماري بوزكوفا

أنس جابر تتأهل لمواجهة ماري بوزكوفا
التاريخ
9/1/2023 7:18:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترشحت التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة لمواجهة التشيكية ماري بوزكوفا، بعدما نجحت في تجاوز عقبة التشيكية الأخرى ليندا نوسكوفا في الدور الثاني.
وفازت أنس جابر (المصنفة 5) على التشيكية ليندا نوسكوفا (المصنفة 41)، بمجموعتين لمجموعة (7-6 و4-6 و 6-3) واستمرت المقابلة لحوالي ساعتين و10 دقائق.
وعملت أنس جابر على رد اعتبارها من الشابة ليندا نوسكوفا التي حققت أول ثلاثة انتصارات في مسيرتها المهنية في عام 2023، واحدة منها جاءت ضد التونسية المصنفة الثانية عالميًا آنذاك، 6-3، 1-6، 6-3، في بطولة أديلايد.
وفازت منافسة أنس جابر القادمة (ماري بوزكوفا) على الكرواتية بيترا مارتيتش، المصنفة 37 على العالم، بمجموعتين دون رد في مباراة الدور الثاني.
وسبق لأنس جابر هزيمة ماري بوزكوفا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون 2022، وشهدت المباراة فوز التونسية بنتيجة 2-1.
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