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أنس جابر تتأهل لمواجهة ماري بوزكوفا

9/1/2023 7:18:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬ترشحت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أميركا‭ ‬المفتوحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التشيكية‭ ‬ماري‭ ‬بوزكوفا،‭ ‬بعدما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬التشيكية‭ ‬الأخرى‭ ‬ليندا‭ ‬نوسكوفا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

وفازت‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ (‬المصنفة‭ ‬5‭) ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬ليندا‭ ‬نوسكوفا‭ (‬المصنفة‭ ‬41‭)‬،‭ ‬بمجموعتين‭ ‬لمجموعة‭ (‬7-6‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و‭ ‬6‭-‬3‭) ‬واستمرت‭ ‬المقابلة‭ ‬لحوالي‭ ‬ساعتين‭ ‬و10‭ ‬دقائق‭.‬

وعملت‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬اعتبارها‭ ‬من‭ ‬الشابة‭ ‬ليندا‭ ‬نوسكوفا‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أول‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬جاءت‭ ‬ضد‭ ‬التونسية‭ ‬المصنفة‭ ‬الثانية‭ ‬عالميًا‭ ‬آنذاك،‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬1‭-‬6،‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أديلايد‭.‬

وفازت‭ ‬منافسة‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬القادمة‭ (‬ماري‭ ‬بوزكوفا‭) ‬على‭ ‬الكرواتية‭ ‬بيترا‭ ‬مارتيتش،‭ ‬المصنفة‭ ‬37‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

وسبق‭ ‬لأنس‭ ‬جابر‭ ‬هزيمة‭ ‬ماري‭ ‬بوزكوفا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬2022،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬فوز‭ ‬التونسية‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1‭.‬

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