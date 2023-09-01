أجريت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬قرعة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يويفا‮»‬‭. ‬ويشهد‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬تواجد‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتنطلق‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وأقيمت‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬جريمالدي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬3‭ ‬سنوات‭. ‬وتنص‭ ‬قواعد‭ ‬قرعة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تواجد‭ ‬ناديين‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وشهدت‭ ‬القرعة‭ ‬تواجد‭ ‬ليفربول‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وقد‭ ‬حظى‭ ‬بمجموعة‭ ‬متوازنة‭.‬

نتائج‭ ‬قرعة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬أولمبياكوس،‭ ‬فرايبورج،‭ ‬باتشكا‭ ‬توبولا‭. ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬أياكس‭ ‬أمستردام،‭ ‬مارسيليا،‭ ‬برايتون،‭ ‬آيك‭ ‬أثينا‭. ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭: ‬رينجرز،‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس،‭ ‬سبارتا‭ ‬براج،‭ ‬أريس‭ ‬ليماسول‭. ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬أتالانتا،‭ ‬سبورتينج‭ ‬لشبونة،‭ ‬شتورم‭ ‬جراتس،‭ ‬راكوف‭ ‬تشيستوخوفا‭. ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭: ‬ليفربول،‭ ‬لاسك،‭ ‬سانت‭ ‬خيلويزي،‭ ‬تولوز‭. ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭: ‬فياريال،‭ ‬ستاد‭ ‬رين،‭ ‬مكابي‭ ‬حيفا،‭ ‬باناثينايكوس‭. ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭: ‬روما،‭ ‬سلافيا‭ ‬براجا،‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول،‭ ‬سيرفيتي‭. ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭: ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬كاراباج،‭ ‬مولده،‭ ‬هاكن‭.‬



