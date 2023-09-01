نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024

نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024
التاريخ
9/1/2023 7:17:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أجريت يوم أمس قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». ويشهد الدوري الأوروبي هذا الموسم، تواجد فريق ليفربول الإنجليزي، بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتنطلق النسخة الحالية من البطولة بداية من دور المجموعات، في 21 سبتمبر المقبل، وأقيمت القرعة في منتدى جريمالدي في مدينة موناكو الفرنسية، بعد غياب 3 سنوات. وتنص قواعد قرعة الدوري الأوروبي على عدم تواجد ناديين من نفس الدولة في مجموعة واحدة بدور المجموعات، وشهدت القرعة تواجد ليفربول بالمجموعة الخامسة، وقد حظى بمجموعة متوازنة.
نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، المجموعة الأولى: وست هام، أولمبياكوس، فرايبورج، باتشكا توبولا. المجموعة الثانية: أياكس أمستردام، مارسيليا، برايتون، آيك أثينا. المجموعة الثالثة: رينجرز، ريال بيتيس، سبارتا براج، أريس ليماسول. المجموعة الرابعة: أتالانتا، سبورتينج لشبونة، شتورم جراتس، راكوف تشيستوخوفا. المجموعة الخامسة: ليفربول، لاسك، سانت خيلويزي، تولوز. المجموعة السادسة: فياريال، ستاد رين، مكابي حيفا، باناثينايكوس. المجموعة السابعة: روما، سلافيا براجا، شيريف تيراسبول، سيرفيتي. المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن، كاراباج، مولده، هاكن.
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