وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهم لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على عمق الروابط التاريخية ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسعيهما الدائم نحو تطوير آفاق التعاون والعمل بينهما على كل المستويات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

الجدير بالذكر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع كان قد وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الجمعة حيث كان في استقباله لدى وصوله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جمال الغنيم، ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد عبدالله الكندري وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية والأمنية.

هذا، وقد عبر الشيخ أحمد الفهد قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية أبوظبي عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

هذا، وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوفد المرافق له إلى البلاد مساء

اليوم

الجمعة.