أوصى بتحنيط جثته.. هل طلب محمد الفايد أن يدفن في مصر؟

"تحنيط جثته" قصة صعود الفايد كانت ملهمة وطويلة وشاقة، لكن ابن الإسكندرية كانت له تصريحات غريبة إذ أعلن في مارس من عام 2006 أنه أوصى بتحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر (هارودز) الرئيسي الكائن في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية.

هل تراجع؟ لكنه في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب قال إنه لن يعود إلى مصر إلا بعد وفاته ما يعني أنه عدل عن وصيته الأولى. والغريب أنه دفن في لندن ولم يعد إلى بلاده حيا أو ميتا.

الملياردير المصري الراحل بلغت ثروته حوالي ملياري دولار حسب موقع فوربس العالمي فقد استحوذ على عدد من الممتلكات المرموقة طوال حياته المهنية، بما في ذلك فندق ريتز في باريس ومتجر هارودز في لندن.

مقتل نجله كما عُرف باشتباكاته مع العائلة المالكة البريطانية، والتي تصاعدت بعد مقتل نجله عماد "دودي" وديانا، أميرة ويلز، في حادث سيارة عام 1997.

لم يحصل على الجنسية البريطانية واستقر الملياردير المصري محمد الفايد في سويسرا منذ منتصف عام 2002 تقريبا بعد إخفاقه في الحصول على جواز سفر بريطاني بالرغم من امتلاك أبنائه الجنسية البريطانية.

يشار إلى أن محمد الفايد بدأ حياته وهو طفل صغير كعامل (عتال) يحمل الحقائب في ميناء الإسكندرية، ولديه بعض الحرف اليدوية الأخرى، وكان عمله المبكر سبباً في جعله يحب العمل الشاق.

والجمعة وبالتزامن مع الذكرى الـ26 لرحيل نجله عماد الفايد في حادث سيارة كان يستقلها مع الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة، توفي الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة طويلة في مجال الاقتصاد والأعمال.