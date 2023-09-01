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الصيلب الأحمر: المعتقلون الفلسطينيون أشخاص محميون ولهم الحق في التواصل مع أسرهم

9/1/2023 7:12:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المعتقلين الفلسطينيين يعتبرون أشخاصا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم، بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميين المحتجزين لديها، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وأشارت إلى أنها تسهّل زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام 1968، وفي الأشهر الست الأولى وحدها من العام الجاري، تمكن أكثر من 29 ألفا من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون، ويعتبر هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، ما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.

وأكدت اللجنة الدولية أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف
إيتمار بن غفير، أوعز لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة.

وفقا للصحيفة العبرية،
سيبدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارا من بعد غد الأحد.

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